MLB／是否用外部物質？ 洋基柯爾的回答介於有和沒有之間

洋基隊王牌柯爾(Gerrit Cole)究竟有無借助外部物質增進投球成績?日前總教練布恩(Aaron Boone)才替他背書說:「絕對沒有。」沒想到今天(9日)他本人的回答卻像在間接承認,柯爾表示:「我不知道該怎麼回答,如果聯盟想立法管更多東西,我們可以談談。」

Gerrit Cole on if he ever used Spider Tack while pitching:



"I don't quite know how to answer that, to be honest...If MLB wants to legislate some more stuff, that's a conversation that we can have"