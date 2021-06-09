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MLB／是否用外部物質？ 洋基柯爾的回答介於有和沒有之間

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole） 美聯社
洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole） 美聯社

洋基隊王牌柯爾Gerrit Cole）究竟有無借助外部物質增進投球成績？日前總教練布恩（Aaron Boone）才替他背書說：「絕對沒有。」沒想到今天（9日）他本人的回答卻像在間接承認，柯爾表示：「我不知道該怎麼回答，如果聯盟想立法管更多東西，我們可以談談。」

《紐約郵報》記者大衛奧夫（Ken Davidoff）透過視訊提問柯爾：「你有使用過Spider Tack（黏性外部物質）嗎？」他卻陷入沉默，經過相當長一段時間後才回答：「老實說，我不知道該怎麼回答......很多東西是是上個世代球員傳下來的，我知道有些東西是不被允許的。」、「這對許多熱愛棒球的人很重要，如果聯盟想立法規定其他東西，我們可以談談，因為最後我們都該朝同一條路上前進。」

日前雙城隊三壘手唐納森（Josh Donaldson）才懷疑柯爾是否有使用外部物質，當時總教練布恩替他擋下問題，並表示自己的子弟兵絕對沒有作弊，不過就聯盟提供的數據，柯爾的速球轉速自聯盟祭出罰則後便下降了125轉，真正的事實為何仍待聯盟釐清真相。

柯爾 Gerrit Cole 洋基

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