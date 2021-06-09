MLB／大谷雙安含生涯最遠全壘打 美媒：打到月球了吧！

天使隊日籍好手大谷翔平今天首局就開轟，一發2分砲幫助球隊領先，對皇家隊總計3打數2安打，另有1次保送上壘，天使隊打線敲出5轟，最終以8：1拿下勝利。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，1局上在厄普頓（Justin Upton）保送後，大谷翔平面對皇家隊投手布比克（Kris Bubic），在2好2壞時，將一顆80哩的變速球敲出中右外野全壘打牆，幫助天使隊取得2：0領先。

這發全壘打飛行距離470呎，創下個人生涯最遠紀錄，也讓美國記者驚呼「這打到月球了吧」，擊球初速111.7哩、角度31度，也是個人相隔2場再次開轟，本季17發全壘打並列大聯盟第二，距離第一也僅差1轟。

3局再上場，大谷翔平敲出右外野二壘打，並靠著捕手史塔西（Max Stassi）的全壘打回來得分，4局下大谷遭到三振，7局下被保送上壘後，未再有打擊機會。

大谷翔平3打數2安打，打擊率上升到2成61，另有1次保送、1次三振，這也是大谷翔平近3場第7次被保送，而本季前37場出賽，大谷翔平只有6次保送，近19場是18次，也難怪總教練（Joe Maddon）麥登認為對手不會輕易投好球給大谷打。

天使隊分數都靠全壘打進帳，在大谷翔平、史塔西之後，厄普頓、伊格列西亞斯（Jose Iglesias）、沃德（Taylor Ward）也都開轟；先發投手希尼（Andrew Heaney）6.2局僅失1分，被敲6支安打，另有7次三振、2次保送，拿下本季第4勝。