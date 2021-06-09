MLB／小熊奪冠班底合約快到期 布萊恩：享受最後一刻

休賽季出清達比修有，原本被外界一致認為準備要「開坦」的芝加哥小熊，本季戰績仍以5成5的勝率名列國聯西區第二，能讓他們放開心胸的球的原因之一可能是當年的奪冠陣容——布萊恩（Kris Bryant）、瑞佐（Anthony Rizzo）、巴耶茲（Javier Baez）都即將面臨合約年，他們更加珍惜彼此相處的時間、更加享受比賽。

2016年的國聯MVP得主布萊恩似乎已知悉自己將離開小熊，他說道：「雖然不知道未來會到哪，但這也許是我們現在能打得更開心的原因，這可能是我最後一次和瑞佐打球。當然，我們也有可能綁在一起被交易。」。

破除百年無冠魔咒，而今即將面臨離別，布萊恩也打出應有身價，本季打擊三圍.307/ .383/ .575實屬頂尖，並附帶13發全壘打與38分打點，「我們更享受這可能是最後一刻的時光，當然我們不希望這事成真。」

不過布萊恩也透露，要續簽這些球員，對球團來說並非不可能，「我不知道球隊財務狀況如何，我只知道球團內部做得不錯，所以會不會續簽我們這些球員，取決於他們想不想繼續走下去，我能保證的是，他們有足夠的錢。」