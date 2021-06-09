MLB／曾經的全壘打王 遊騎兵賭錯了將戴維斯指定讓渡

季前將陣中老將安德魯斯（Elvis Andrus）交易至運動家的德州遊騎兵，當時換來2018年全壘打王戴維斯（Khris Davis），不料來到新東家的他表現荒腔走板，至今僅敲出2發全壘打與.157的打擊率，在今天（9日）被正式放進讓渡名單。

The Rangers have recalled OF Eli White from Round Rock He will start in LF and hit 9th tonight. OF Khris Davis has been designated for assignment. Major League roster at 39. — John Blake (@RangerBlake) June 8, 2021

由於陣中大物新秀卡位，出賽空間受到限制的安德魯斯不得不走，遊騎兵似乎想賭賭運氣，看交易來的戴維斯能否重拾當年連三季超過40轟的身手，可惜卻換得一場空，戴維斯本季僅繳出.157/ .262/ .333打擊三圍，2發全壘打與10分打點，貢獻值（WAR）是-0.2，代表即使出賽，表現反而在傷害球隊。

而戴維斯身上還有2年3350萬美元的合約要走，即便放入讓渡名單，八成也不會有球隊願意接手這塊燙手山芋，美媒預計讓渡期限到後，他將暫時被下放至小聯盟，或者逕行釋出。