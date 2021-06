MLB／曾經的全壘打王 遊騎兵賭錯了將戴維斯指定讓渡

季前將陣中老將安德魯斯(Elvis Andrus)交易至運動家的德州遊騎兵,當時換來2018年全壘打王戴維斯(Khris Davis),不料來到新東家的他表現荒腔走板,至今僅敲出2發全壘打與.157的打擊率,在今天(9日)被正式放進讓渡名單。

The Rangers have recalled OF Eli White from Round Rock He will start in LF and hit 9th tonight. OF Khris Davis has been designated for assignment. Major League roster at 39.