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MLB／張育成連5場安打中斷 代打吞K無緣新紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手張育成在9局上場代打1打席，遭到三振，中斷個人連5場敲安紀錄。 路透社
台灣好手張育成在9局上場代打1打席，遭到三振，中斷個人連5場敲安紀錄。 路透社

印地安人隊今天以10：1擊敗紅雀隊，台灣好手張育成在9局上場代打1打席，遭到三振，中斷個人連5場敲安紀錄，無緣推升大聯盟台將連續安打場次紀錄，打擊率也略降至1成79。

印地安人隊靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的三分砲，前6局打完已取得6：1領先，9局上還沒打算收手，5支安打再添4分，2出局後輪到投手打擊，此時換上張育成代打。

面對費南德茲（Junior Fernandez），張育成在2好2壞後，再纏鬥2球，但最後因一顆87哩的變速球揮棒落空，遭到三振，9局下也被換下場。

扣掉6月2日替補上場沒有打席，張育成原本連5場有安打，追平林子偉在2018年9月締造的台將紀錄，紀錄雖在今天中斷，不過近12場出賽、29打數，敲出8支安打，期間打擊率2成76仍相當不錯。

張育成 印地安人

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