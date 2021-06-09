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MLB／有好球打了！大谷翔平敲第17轟達470呎生涯最遠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊日籍好手大谷翔平終於有球可打，今天對皇家隊首局就轟出2分砲，距離470呎更締造生涯最遠紀錄。 美聯社
天使隊日籍好手大谷翔平終於有球可打，今天對皇家隊首局就轟出2分砲，距離470呎更締造生涯最遠紀錄。 美聯社

前兩場一直被保送上壘，天使隊日籍好手大谷翔平終於有球可打，今天對皇家隊首局就轟出2分砲，距離470呎更締造生涯最遠紀錄，只差1發全壘打就可追上大聯盟全壘打榜第一名。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，1局上在厄普頓（Justin Upton）保送後，大谷翔平面對皇家隊投手布比克（Kris Bubic），在2好2壞時，將一顆80哩的變速球敲出中右外野全壘打牆，這發2分砲幫助天使隊取得2：0領先。

這發全壘打是大谷翔平相隔2場再開轟，本季17轟位居大聯盟全壘打榜第二名，距離最多的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）只差1轟。

大谷昨天對皇家隊單場4打席被保送了3次，加上前一場對水手隊，近兩場被保送了6次，總教練（Joe Maddon）麥登認為對手不會輕易投好球給大谷打，但強打者就是要從這樣的狀況堅持下來。

大谷翔平

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