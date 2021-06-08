MLB／大谷翔平兩度締造單季60三振9盜壘 史上第一人
美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯天使今天在主場迎戰堪薩斯皇家，根據天使「二刀流」大谷翔平賽後數據，他生涯兩度單季締造60次三振並有9次盜壘，寫下現代棒球（1900年後）新猷。
根據大聯盟記者蘭斯（Sarah Langs）推文表示，大谷翔平今天達成單季9次盜壘成功，成為單季締造60次三振、9次盜壘以上的投手，加上大谷翔平已在2018年就斬獲同樣佳績，兩度達標是現代棒球（1900年後）史上第一人。過去只有大聯盟投手卡拉漢（NixeyCallahan）在1901年達成一次。
另外，大谷翔平繼昨天單場3度保送上壘後，今天又追加3次保送，本季保送已達20次，選球功力驚人。他的腳程也不容忽視，目前已9次盜壘成功，只差一次盜壘，就可以達成單季10轟、10盜，而目前大谷翔平的全壘打數已經累積16發，有可能挑戰單季20轟、20盜的紀錄。
天使今天在一局下就攻下4分，最後就在主場以8比3擊敗皇家，對皇家首度掛帥主投的潛力新秀科瓦爾（Jackson Kowar）來個下馬威。
大谷翔平在一局下登場獲得四壞球保送上到一壘後，靠著投手暴投站上二壘，再加上隊友補上左外野方向安打，加速奔回本壘，也跑回天使的第1分，並開啟天使4分大局。
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