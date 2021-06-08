MLB／有家歸不得 藍鳥因疫情滯留水牛城至7月中

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥隊主場本在加拿大，卻因防疫限制而「有家歸不得」，暫且在美國紐約州水牛城（Buffalo）打球，並決定繼續待到7月21日。

路透社報導，藍鳥先前表示，到7月4日之前，會在旗下的小聯盟3A野牛隊位於水牛城的薩林球場（SahlenField）打球。

薩林球場是水牛城野牛隊（Buffalo Bisons）的主場，如今野牛改在新澤西州的翠登（Trenton）打主場比賽。

基於加拿大的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）邊境防疫限制，藍鳥無法回到加拿大安大略省多倫多主場羅傑斯中心（Rogers Centre）。自2019年9月29日迄今，藍鳥就不曾在自己真正的主場迎敵。

本季開打時，藍鳥在佛羅里達州丹尼丁（Dunedin）的春訓基地打主場比賽，6月1日移師水牛城。

藍鳥隊表示，已獲得紐約州和地方衛生官員允許，自6月24日起，薩林球場的容客量可達80%，相當於1萬3000人，其中95%座位保留給已完整接種疫苗的球迷。

藍鳥上季在水牛城打了26場比賽，戰績17勝9負。