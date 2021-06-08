MLB／大谷翔平2戰6保送 麥登：對手不給他好球了

天使今天以8：3擊敗皇家隊，「二刀流」大谷翔平單場4打席被保送了3次，唯一打數敲出滾地球出局，近兩場被保送了6次，天使總教練麥登（Joe Maddon）直指，對手現在不會給他太多好球打，也肯定大谷翔平在打擊區上的耐心、不追打壞球。

大谷翔平在大聯盟前307場擔任打者的比賽，不曾選到單場3次保送，卻在這兩天連續出現，近69打席有17次保送。

麥登賽後被問到，是否有注意到大谷翔平最近被頻繁保送的狀況，他回答：「這是肯定的，他們現在不投給他好球打了。」

「大谷並未因此放大好球帶，重要的是他保持耐心，不會追打太過偏離好球帶的球。」麥登表示，「你們過去也曾看過，優秀打者頻繁被保送的狀況，有時你就是必須在這樣的狀況下堅持下來。」

大谷翔平近期全壘打產量稍減，近16戰只出現2轟，但他目前的上壘率0.339為4月27日後最高。