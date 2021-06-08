聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「投手大谷」找回控球 「打者翔平」也長出選球眼！
儘管全壘打產能有些停滯，大谷翔平依舊能用其他方式幫助球隊，今(8日)天使主場迎戰皇家，大谷翔平延續五月初長出選球眼功夫，單場選入3次保送，並成功跑出本季第9次盜壘成功，也再度寫下史無前例的驚人紀錄。
大谷翔平首打席獲保送上壘，再靠著皇家先發投手柯瓦（Jackson Kowar）的暴投攻占二壘，隨後在瑞登（Anthony Rendon）的安打掩護下，大谷翔平快馬加鞭奔回本壘，幫助球隊先馳得點。第二個打席大谷翔平再度選到保送，隨後發動盜壘成功進佔得點圈，這也是大谷翔平本季第9次盜壘，但未能複製首局戲碼，瑞登遭三振後結束該半局攻勢。
前面攻擊皆保送上壘，第三個打席大谷翔平不再等待，瞄準第二球出擊，結果打成一壘方向滾地球出局，最後一個打席大谷翔平再獲保送，天使最終以8比3擊敗皇家，此戰大谷翔平僅有1打數沒有敲安，另有3次保送，打擊率小降至2成55，而根據大聯盟官網記者蘭絲（Sarah Langs）指出，大谷翔平跑出本季第9次盜壘成功，寫下現代棒球(1900年後)以來，兩度在單季投出60次三振、9次盜壘以上的投手，1901年的柯拉罕（Nixey Callahan）也曾達標，但他只完成1次。
而大谷近期長出「選球眼」也讓外界稱奇，讓數字說話，天使隨隊記者弗萊奇(Jeff Fletcher)就指出，在5月6日前，投手大谷保送率是22.6%、打者翔平保送率則是7.6%，但此後像是交換靈魂般，投手大谷保送率降至7.6%、打者翔平保送率則倍增到14.5%，調整非常快速！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言