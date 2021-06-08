快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「投手大谷」找回控球 「打者翔平」也長出選球眼！

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平跑出本季第9盜。 美聯社。
大谷翔平跑出本季第9盜。 美聯社。

儘管全壘打產能有些停滯，大谷翔平依舊能用其他方式幫助球隊，今(8日)天使主場迎戰皇家，大谷翔平延續五月初長出選球眼功夫，單場選入3次保送，並成功跑出本季第9次盜壘成功，也再度寫下史無前例的驚人紀錄。

大谷翔平首打席獲保送上壘，再靠著皇家先發投手柯瓦（Jackson Kowar）的暴投攻占二壘，隨後在瑞登（Anthony Rendon）的安打掩護下，大谷翔平快馬加鞭奔回本壘，幫助球隊先馳得點。第二個打席大谷翔平再度選到保送，隨後發動盜壘成功進佔得點圈，這也是大谷翔平本季第9次盜壘，但未能複製首局戲碼，瑞登遭三振後結束該半局攻勢。

前面攻擊皆保送上壘，第三個打席大谷翔平不再等待，瞄準第二球出擊，結果打成一壘方向滾地球出局，最後一個打席大谷翔平再獲保送，天使最終以8比3擊敗皇家，此戰大谷翔平僅有1打數沒有敲安，另有3次保送，打擊率小降至2成55，而根據大聯盟官網記者蘭絲（Sarah Langs）指出，大谷翔平跑出本季第9次盜壘成功，寫下現代棒球(1900年後)以來，兩度在單季投出60次三振、9次盜壘以上的投手，1901年的柯拉罕（Nixey Callahan）也曾達標，但他只完成1次。

而大谷近期長出「選球眼」也讓外界稱奇，讓數字說話，天使隨隊記者弗萊奇(Jeff Fletcher)就指出，在5月6日前，投手大谷保送率是22.6%、打者翔平保送率則是7.6%，但此後像是交換靈魂般，投手大谷保送率降至7.6%、打者翔平保送率則倍增到14.5%，調整非常快速！

相關新聞

MLB／大谷翔平2戰6保送 麥登：對手不給他好球了

天使今天以8：3擊敗皇家隊，「二刀流」大谷翔平單場4打席被保送了3次，唯一打數敲出滾地球出局，近兩場被保送了6次，天使總...

MLB／大谷翔平要多擔待了！ 天使楚奧特沒有回歸時間表

天使本季戰績不見起色，與陣中超級球星楚奧特（Mike Trout）的缺席拖不了關係，自5月19日面對印地安人拉傷右小腿進入傷兵名單後，楚奧特表示腿部狀況恢復許多，但對於何時復出仍是未知數。 天使球團

MLB／「投手大谷」找回控球 「打者翔平」也長出選球眼！

儘管全壘打產能有些停滯，大谷翔平依舊能用其他方式幫助球隊，今(8日)天使主場迎戰皇家，大谷翔平延續五月初長出選球眼功夫，單場選入3次保送，並成功跑出本季第9次盜壘成功，也再度寫下史無前例的驚人紀錄。

MLB／超想參加全壘打大賽 「賓士哥」自稱能轟500英呎

儘管全壘打大賽名單尚未底定，白襪超級新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）接受大聯盟官網訪問時相當期待，也表達自己願意參與這項盛事，甚至當被問及能把球擊得多遠時，梅瑟德斯臉上藏不住笑

MLB／網友發文指控狄葛隆作弊 大都會球員聲援力挺

本季大聯盟針對投手使用違規外部物質加以規範，實施更嚴格的管制及懲罰制度，投手在場上的一舉一動也會被放大檢視，大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季防禦率為0.62，繳出鬼神般成績的情況下

MLB／笑稱靠長壽優勢勝出 拉魯薩執教勝場躍居史上第二

睽違10年重拾兵符的白襪老教頭拉魯薩（Tony La Russa），昨(8日)率隊以3比0擊敗老虎，拿下執教生涯第2764場勝利，勝場數正式超越麥格洛（John McGraw），躍居大聯盟史上第二，僅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。