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MLB／超想參加全壘打大賽 「賓士哥」自稱能轟500英呎

聯合新聞網 / 綜合報導
梅瑟德斯目前以7支全壘打在陣中排名第三。 取自白襪官方推特
梅瑟德斯目前以7支全壘打在陣中排名第三。 取自白襪官方推特

儘管全壘打大賽名單尚未底定，白襪超級新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）接受大聯盟官網訪問時相當期待，也表達自己願意參與這項盛事，甚至當被問及能把球擊得多遠時，梅瑟德斯臉上藏不住笑容說道，「可能有500英呎。」

談到7月中旬在洛磯主場庫爾斯球場舉行的全壘打大賽時，梅瑟德斯非常興奮表達參與意願，他也向聯盟喊話，「聽我說，我肯定想參加全壘打大賽，我想向我的球迷以及所有人展示，我可以擊出全壘打。」梅瑟德則進一步強調，「是的，我想參賽。」

白襪新人「賓士哥」梅瑟德斯願意參加全壘打大賽。 美聯社
白襪新人「賓士哥」梅瑟德斯願意參加全壘打大賽。 美聯社

梅瑟德斯目前以7支全壘打在陣中排名第三，僅次於阿布瑞尤(Jose Abreu)的11支及9支的葛蘭多（Yasmani Grandal），不過自5月以來，梅瑟德斯長打火力衰退不少，一共只揮出2發全壘打，但考慮擊球爆發力，梅瑟德斯可是當仁不讓，根據《Statcast》數據，梅瑟德斯本季全壘打平均飛行距離為439英呎，全聯盟無人能出其右，4月9日面對皇家投手凱勒（Brad Keller）敲出485英呎超大號全壘打，至今仍為本季最長全壘打距離記錄。

當被問到在全壘打大賽能將球送往多遠，梅瑟德斯笑稱可能有500英呎，「對我來說，就是要把球打出去。繼續努力，我感覺很好。」

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