MLB／大谷翔平要多擔待了！ 天使楚奧特沒有回歸時間表

天使本季戰績不見起色，與陣中超級球星楚奧特（Mike Trout）的缺席拖不了關係，自5月19日面對印地安人拉傷右小腿進入傷兵名單後，楚奧特表示腿部狀況恢復許多，但對於何時復出仍是未知數。

天使球團上月發表聲明，楚奧特將要缺席6至8周，可能得等到下半季才能重新出賽，今(8日)對陣皇家賽前，楚奧特向媒體表示，目前楚奧特仍在跑步機上行走，但沒有任何強度，儘管想盡快開始慢跑，但沒有一個確切時間表能夠執行下一階段，更不用說恢復棒球活動。

在楚奧特受傷之前，他以4成66打擊率及OPS值1.090，兩項數據領先於大聯盟，另外有8支全壘打及18分打點，4月份的平均打擊率為4成25，是楚奧特11年職業生涯當中最佳的一個月分。

楚奧特脫離陣線的這19場比賽中，拉加雷斯（Juan Lagares）負擔大部分中外野防守工作，沃德（Taylor Ward）則在3場比賽中擔任中外野手，兩人合計70個打數敲出13安，打擊率僅1成86，沒有敲出全壘打，有7分打點，無法填補楚奧特的火力空缺，在他缺陣這段期間，天使戰績為9勝10負，在美聯西區落後運動家7場勝差。