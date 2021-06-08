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MLB／笑稱靠長壽優勢勝出 拉魯薩執教勝場躍居史上第二

聯合新聞網 / 綜合報導
拉魯薩（Tony La Russa）拿下執教生涯第2764場勝利。 美聯社。
拉魯薩（Tony La Russa）拿下執教生涯第2764場勝利。 美聯社。

睽違10年重拾兵符的白襪老教頭拉魯薩（Tony La Russa），昨(8日)率隊以3比0擊敗老虎，拿下執教生涯第2764場勝利，勝場數正式超越麥格洛（John McGraw），躍居大聯盟史上第二，僅次於前運動家名教練麥克(Connie Mack)。

現年76歲的拉魯薩，本季回鍋擔任白襪總教練，也是自2011年後再度執掌兵符，1979年在白襪展開執教生涯的拉魯薩，拿下過4次年度最佳教頭、3座世界大賽冠軍，在2011年宣布退休前陸續待過運動家及紅雀，2014年以總教練身分入選名人堂，

得知執教勝場數名列大聯盟第二時，拉魯薩則是將功勞獻給球員，同時也感謝白襪老闆雷恩史多夫（Jerry Reinsdorf）的牽線，讓他能完成此項創舉，雷恩史多夫曾稱解雇拉魯薩，是他作為老闆時最大遺憾，而拉魯薩本季重返執教白襪，雷恩史多夫是幕後最大推手。

麥克擁史上執教最多3731勝，面對這巨大的967場差距，拉魯薩不認為自己能夠追上麥克，「2011年我宣布退休，我的家人都非常難過。他們希望我能締造紀錄。」而談到被自己超越的「苦主」麥格洛，拉魯薩說道，「他是一個比我還來得出色的球員，而且執教勝率也高我很多。」拉魯薩也開玩笑說，「我靠著長壽優勢擊敗了他。」

該場比賽拿下勝投的席斯（Dylan Cease）賽後表示，「你必須尊重他，相當榮幸能為他打球，他非常冷靜也很幽默，有他掌舵的感覺很好。」

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