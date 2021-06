MLB／網友發文指控狄葛隆作弊 大都會球員聲援力挺

本季大聯盟針對投手使用違規外部物質加以規範,實施更嚴格的管制及懲罰制度,投手在場上的一舉一動也會被放大檢視,大都會塞揚強投狄葛隆(Jacob deGrom)本季防禦率為0.62,繳出鬼神般成績的情況下,日前有網友貼出一段影片,指控狄葛隆有抹油作弊的舉動,而大都會的隊友也接二連三地站出來,稱對狄葛隆抹油的指控是無稽之談。

一名推特用戶日前發文貼出一段影片,畫面顯示狄葛隆對上教士比賽中,曾短暫調整皮帶,隨後再摸回手套內側,他指出柯爾(Gerrit Cole)及包爾(Trevor Bauer)都曾被控訴使用非法物質,但從來沒有人指控狄葛隆作弊。

此文一出引來眾家大都會球員力挺自家王牌,並相互標記反駁狄葛隆有抹油作弊行為,大都會替補捕手尼多(Tomas Nido)表示,「我向你保證他沒有用任何東西,如果他用了,打者連擊出擦棒球就會覺得很幸運。」

I promise you he doesn’t use anything. If he did they would be lucky to even foul tip the ball👌🏻 cc: @McCannon33 https://t.co/vx6kWI3MMB