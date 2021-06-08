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MLB／網友發文指控狄葛隆作弊 大都會球員聲援力挺

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季防禦率是鬼神般的0.62，卻遭網友指控作弊。 美聯社。
大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季防禦率是鬼神般的0.62，卻遭網友指控作弊。 美聯社。

本季大聯盟針對投手使用違規外部物質加以規範，實施更嚴格的管制及懲罰制度，投手在場上的一舉一動也會被放大檢視，大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季防禦率為0.62，繳出鬼神般成績的情況下，日前有網友貼出一段影片，指控狄葛隆有抹油作弊的舉動，而大都會的隊友也接二連三地站出來，稱對狄葛隆抹油的指控是無稽之談。

一名推特用戶日前發文貼出一段影片，畫面顯示狄葛隆對上教士比賽中，曾短暫調整皮帶，隨後再摸回手套內側，他指出柯爾（Gerrit Cole）及包爾(Trevor Bauer)都曾被控訴使用非法物質，但從來沒有人指控狄葛隆作弊。

此文一出引來眾家大都會球員力挺自家王牌，並相互標記反駁狄葛隆有抹油作弊行為，大都會替補捕手尼多（Tomas Nido）表示，「我向你保證他沒有用任何東西，如果他用了，打者連擊出擦棒球就會覺得很幸運。」

大都會主戰捕手麥肯（James McCann）回應，「我可以保證，這位GOAT(Greatest of All Time，史上最偉大球員)並沒有用非法物質，你能想像如果他用了會怎麼樣嗎？」，陣中強投史卓曼（Marcus Stroman）說，「我也可以保證，狄葛隆是GOAT中的GOAT。」

本季投出明星身手的沃克（Taijuan Walker）也發文，「我也可以保證，這位GOAT不需要它(非法物質)。」牛棚投手梅伊（Trevor May）表示，「我也可以保證，他比我們所有人要來得好。」外野手皮拉（Kevin Pillar）則說，「我敢用我的薪水打賭，他沒有使用任何非法物質，不過他可能來自不同的星球。」並標記了大都會老闆科恩(Steve Cohen)。

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