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MLB／2天6保送 大谷翔平沒得打跑出本季第9盜

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使隊「二刀流」大谷翔平等1顆好球攻擊，真的好難！靠保送上壘後追加本季第9盜。 美聯社
天使隊「二刀流」大谷翔平等1顆好球攻擊，真的好難！靠保送上壘後追加本季第9盜。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平等1顆好球攻擊，真的好難，繼昨天單場3度保送上壘後，今天面對皇家隊又追加了3次保送，4打席共面對16球，只有4顆好球。

天使今天以8：3擊敗皇家，大谷翔平1打數沒有安打，3度上壘都因保送，跑回天使的第1分，此役也追加本季第9盜。

皇家今天由農場排名第4的柯瓦（Jackson Kowar）演出大聯盟初登板，只投0.2局退場，亂流就從首局、一出局後保送大谷翔平展開。

大谷翔平保送上壘後，隨後又靠柯瓦的暴投站上二壘，瑞登（Anthony Rendon）補上左外野方向安打，大谷翔平快腿飛奔回本壘，跑回天使的第1分，開啟4分大局。

柯瓦先發0.2局、失4分，被敲3安打、2保送，皇家改由桑塔納（Ervin Santana）接手，大谷翔平的第2打席換了對手，結局依然是保送，這回大谷翔平盜壘成功，本季第9盜出爐。

大谷翔平第3打席敲出一壘方向滾地球出局，第4打席投手戴維斯（Wade Davis）又面對他連投了4顆壞球。

天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）投5.2局、失2分，開季6連敗後終於拿到勝投，打線則以史塔西（Max Stassi）表現最佳，4支3、包括一支兩分砲，貢獻3分打點。

大谷翔平 天使 皇家

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