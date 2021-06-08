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MLB／張育成開啟每日任務 向球迷分享台灣大小事

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
身為目前在大聯盟的唯一台將，印地安人隊張育成昨天在Instagram上開啟自己的每日任務，希望向球迷介紹自己的家鄉台灣。 路透社
身為目前在大聯盟的唯一台將，印地安人隊張育成昨天在Instagram上開啟自己的每日任務，希望向球迷介紹自己的家鄉台灣。 路透社

身為目前在大聯盟的唯一台將，印地安人張育成昨天在Instagram上開啟自己的每日任務，希望向球迷介紹自己的家鄉台灣，第一天分享了關於原住民的資訊，他說：「以身為阿美族為榮」。

張育成近期狀況升溫，已連5場敲出安打，他在昨天透過IG限時動態開啟了自己的每日任務，他寫著：「我會每天分享一件關於台灣有趣的事，讓你們認識我的家鄉。」

他所分享的第一件事就是，「台灣只有2.3%的人口是原住民，而我就是那2.3%裡的一份子，以身為阿美族為榮。」張育成放上原住民跳舞照片，並標注台灣與國旗。

張育成第一天分享了關於原住民的資訊。 截圖自張育成IG限動
張育成第一天分享了關於原住民的資訊。 截圖自張育成IG限動

印地安人今天休兵，明天將前往聖路易與紅雀隊交手，張育成近期的打擊表現逐漸穩住陣腳，總教練法蘭柯納（Terry Francona）也期待他能在全壘打出爐後，釋放一下壓力，表現出球團一直期待看到的張育成。

張育成 印地安人 Terry Francona

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