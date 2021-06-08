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MLB／麥登讚今年的投手大谷不一樣 下一場登板在12日
天使隊「二刀流」大谷翔平的下一場先發投球時間出爐，續依投1休6節奏出賽，他將在周六先發面對響尾蛇隊，由於是隸屬國聯的響尾蛇主場，這回不需總教練麥登（Joe Maddon）天人交戰，大谷翔平確定將同場投、打。
大谷翔平本季在投手丘上繳出2勝1敗、防禦率2.76，42.1局送出60次三振，打擊區上也已貢獻16轟，在投、打兩端都有不俗演出。
大谷翔平前一場先發投球為5日，投6局失2分、送出10次三振，他將在休6天後再度登板，預計將續扛第2棒。
麥登讚賞大谷翔平本季在投手丘上的成熟表現，「他的情緒控管佳，從不表現出慌張，他知道自己的直球會怎麼跑，以好的節奏反覆著一樣的動作。」
麥登認為，今年在投手丘上的大谷翔平，和去年有明顯的不同，「去年他會慢、慢、慢，然後突然快。」他指出，大谷翔平今年的控球更好，變化球球威也很驚人，且有能力控制到他想要的位置，這是他今年在投手丘上最大的蛻變。
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