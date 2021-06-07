聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／費城人主場護網突倒塌 攝影師被網困住「快逃啊」
今日（7日）國民與費城人的系列賽進行到8局突然喊停，原來是本壘後的防護網倒塌了，剛好坐在下方的攝影師即刻遭殃，活像一隻被網纏住的獵物，讓現場主播忍不住大喊：「快逃啊！Andy！」
Netting behind home plate fell down and delayed the Phillies-Nationals game— Jomboy Media (@JomboyMedia) June 6, 2021
“Andy! Get outta there Andy!” 🤣 pic.twitter.com/5dKtMDvL37
國民與費城人系列戰第三戰，8局上費城人以12：6領先，此時2出局一壘有人，打者為游擊手透納（Trea Turner），沒想到此時後方防護網突然倒塌，讓在場人員包括球迷都不知所措，轉播單位還將鏡頭帶到被網纏住的攝影師，主播大喊：「他就像被蜘蛛人的網抓到似的，快逃啊！Andy！」
所幸這起意外沒有造成任何人受傷，現場工作人員土法煉鋼地拉一條繩子將防護網綁在後方的觀眾席固定，勉強重新架起了一個應急用的防護網，不過卻耽誤了比賽20分鐘之久。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言