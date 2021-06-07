MLB／費城人主場護網突倒塌 攝影師被網困住「快逃啊」

今日（7日）國民與費城人的系列賽進行到8局突然喊停，原來是本壘後的防護網倒塌了，剛好坐在下方的攝影師即刻遭殃，活像一隻被網纏住的獵物，讓現場主播忍不住大喊：「快逃啊！Andy！」

Netting behind home plate fell down and delayed the Phillies-Nationals game



“Andy! Get outta there Andy!” 🤣 pic.twitter.com/5dKtMDvL37 — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 6, 2021

國民與費城人系列戰第三戰，8局上費城人以12：6領先，此時2出局一壘有人，打者為游擊手透納（Trea Turner），沒想到此時後方防護網突然倒塌，讓在場人員包括球迷都不知所措，轉播單位還將鏡頭帶到被網纏住的攝影師，主播大喊：「他就像被蜘蛛人的網抓到似的，快逃啊！Andy！」

所幸這起意外沒有造成任何人受傷，現場工作人員土法煉鋼地拉一條繩子將防護網綁在後方的觀眾席固定，勉強重新架起了一個應急用的防護網，不過卻耽誤了比賽20分鐘之久。