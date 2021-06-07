MLB／睽違10年！「基襪大戰」紅襪客場橫掃洋基

美聯東區最令人最引頸期盼的「基襪大戰」在上個禮拜開打，今（7日）三連戰最終戰雙方一度打進延長賽，最終由紅襪6：5戰勝洋基，於對方主場橫掃對手。

此役雙方有來有往，1局上紅襪靠著潛力新秀佛度戈（Alex Verdugo）的陽春全壘打先下一城，1局下捕手桑契茲（Gary Sanchez）在滿壘時敲出二壘安打掃回2分，4局下賈吉（Aaron Judge）再打進1分保險分，可惜最引以為傲的牛棚失守，利提格（Lucas Luetge）7局登板時遭到工具人岡薩雷茲2分砲追平比數，8局上游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）再靠著高飛犧牲打取得1分領先，接著關鍵的9局下半「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）關鍵長打建功，再度追平比數，雙方進入延長驟死賽。

延長賽紅襪靠著波賈茲的安打一口氣跑回2分，洋基雖在10局下半有所斬獲，但伴隨著安杜哈（Miguel Andujar）的雙殺打與勒梅休的滾地球出局，終場紅襪就以6：5擊敗洋基。

值得一提的是，這是紅襪睽違10年在對方主場完成橫掃大業，前次還得要追溯到2011年6月9日。