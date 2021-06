MLB／釀酒人伯恩斯狂飆13K 賞響尾蛇客場17連敗

釀酒人新王牌伯恩斯(Corbin Burnes)再繳誇張表現,今日(7日)對陣響尾蛇主投7局狂飆13次三振,除了助球隊完成系列戰橫掃,也賞給對手本季客場17連敗。

1️⃣3️⃣ Ks, a new career high.



Corbin led the way to a 4-game sweep against the D-Backs.#CarryTheFreight pic.twitter.com/g0Y672F1iJ