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MLB／釀酒人伯恩斯狂飆13K 賞響尾蛇客場17連敗

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人新王牌伯恩斯（Corbin Burnes）再繳誇張表現，今日（7日）對陣響尾蛇主投7局狂飆13次三振，除了助球隊完成系列戰橫掃，也賞給對手本季客場17連敗。 美聯社
釀酒人新王牌伯恩斯（Corbin Burnes）再繳誇張表現，今日（7日）對陣響尾蛇主投7局狂飆13次三振，除了助球隊完成系列戰橫掃，也賞給對手本季客場17連敗。 美聯社

釀酒人新王牌伯恩斯（Corbin Burnes）再繳誇張表現，今日（7日）對陣響尾蛇主投7局狂飆13次三振，除了助球隊完成系列戰橫掃，也賞給對手本季客場17連敗。

日前進入傷兵名單的伯恩斯，歸隊後持續繳出宰制級表現，今日投7局僅被敲零星4安，13次三振且無保送與失分，自責分率降到1.97，賽後他也表示自己狀態相當好，甚至是本季以來最好的一次，「身體各部位都感到非常舒服，沒有任何不協調感，一切都相當順遂。」

數據指出，伯恩斯本季僅花費56.1局便達成90K，與大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）並列第二，歷史上最快達到90K的則是印地安人畢伯（Shane Bieber），他去年縮水賽季僅用了55.1局便達成。

而響尾蛇這邊就沒這麼好受了，除了系列戰被橫掃，更吞下近期的5連敗，近10場比賽只贏了2場，目前以20勝41敗穩坐國聯爐主。

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