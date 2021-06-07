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MLB／難得先發卻遭失投球砸臉 國民投手沃斯見血退場

聯合新聞網 / 綜合報導
國民先發投手沃斯打擊時，遭失投球擊中臉部。 美聯社
國民先發投手沃斯打擊時，遭失投球擊中臉部。 美聯社

國民今（7）日客場出戰費城人的賽事中，先發投手沃斯（Austin Voth）打擊時，遭到費城人投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）的失投球擊中臉部流血退場，在他下場後國民牛棚迅速崩盤，終場以6：12落敗。

沃斯本季多擔任球隊長中繼，沒想到今天一登板先發就遭遇倒霉事，三局時他上場打擊，選到1好3壞的優勢後擺出短棒，卻被維拉斯奎茲90.5英里的失投球擊中臉部，前者轉了一圈後單膝跪地，並痛苦地用手摀住臉，防護員趕緊上場查看，隨後護送他下場。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，他看到沃斯遭失投球擊中臉部時差點從椅子上摔下來，「我們很擔心他的狀況，被這樣的球擊中臉部是相當糟糕的事。」後續報導顯示他鼻子骨折，暫時將不會回歸球隊。

最終沃斯合計僅投2局，沒有讓任何打者上壘，不過臨危救火的牛棚卻無法守成，第3到6名後援投手都有至少2分的失分，最終就以6：12輸掉比賽。

國民 費城人

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