MLB／唐納森影射柯爾用油 洋基教頭力挺自家王牌光明磊落

雙城隊強打唐納森（Josh Donaldson）意有所指，暗示洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投球使用外部物質，今天洋基總教練布恩（Aaron Boone）回應，相信子弟兵的投球合乎規定，並沒有把唐納森的言論放在心上。

唐納森接受The Athletic訪問時表示，「在4位小聯盟投手被禁賽10場之後，柯爾的轉速掉了，這難道只是巧合嗎？這有可能嗎？」包含台灣投手鄧愷威在內，本季已有4名小聯盟投手因在場上被抓投球塗抹異物，遭到驅逐出場並禁賽10場。

唐納森沒有明說，但明顯暗示柯爾先前的投球借助外部物質，而前一戰他在6月4日面對光芒隊，正值敏感時機可能因此未用，結果球的轉速下滑，他的成績也不理想，先發5局、失5分吞下敗投。

今天媒體向布恩提到唐納森的言論，布恩回應：「我沒有太在意他的話。」他表示，「柯爾與我們團隊裡所有人一樣，我相信多數都是光明磊落，他們會以正確的方式應對，也不會因此影響他們原本的投球型態。」

大聯盟有意嚴抓投手投球塗抹異物，儘管規則、執行方式尚未正式公告，但布恩已被告知勢必將有改變。

布恩對此投下贊成票，他表示自己並非投手出身，對於投手外部物質的使用不是完全清楚，「但目前看來，已經用得過頭了，可能有滿多都越過了那條線。」