MLB／溫克再演單場3響砲 紅人睽違31年客場4連戰橫掃紅雀

大聯盟今年崛起不少新星，溫克（Jesse Winker）就是其中的重砲代表，今（7）日他上演本季第二度單場3響砲，助紅人睽違31年客場4連戰橫掃紅雀。

開季至今手感保持火燙的溫克，此役4打數3安打全都是全壘打，單場打下6分打點，是紅人今天贏球的大功臣，打擊三圍仍是誇張的.350/ .412/ .665，攻擊指數（OPS）1.077。

此役紅人早在前3局就取得7：0領先，然而第6局後援投手費利茲（Michael Feliz）與布拉克（Brad Brach）卻一人都未能解決，被敲6支安打與2次保送，單局失7分斷送先發投手邁利（Wade Miley）的勝投。直到8局結束兩隊仍以7：7持平，好在9局上溫克再度一肩扛起全隊，敲出致勝陽春砲，最終就以8：7戰勝紅雀。

值得一提的是，這是紅人隊自1990年5月4日後首次在紅雀隊主場4連戰橫掃對手，突破高懸31年的紀錄。