MLB／3壞球後三振大谷翔平 水手大物鬆口氣

天使今天以5：9敗給水手隊，「二刀流」大谷翔平兩打數吞下兩次三振，另有3打席獲得保送，本季第8盜出爐為他寫下一項史上首見的紀錄，但第4局在一、二壘有人時，從0好3壞到三振出局，成為水手菜鳥投手吉伯特（Logan Gilbert）脫困關鍵。

大谷翔平今天擔任第2棒，首局就選到保送上壘，隨後快腿盜上二壘，這是他的本季第8盜，加上他在投球時的60次三振，單季投球60K、8盜為史上第5人次，前4人次為1901年柯拉罕（Nixey Callahan）、丁尼恩（Bill Dinneen）、1905年多諾文（Bill Donovan），以及2018年大谷翔平。

大谷翔平2018年繳出投球63K、10盜，加上今年球季，成為史上第一位兩度完成這項成就的球員，不僅用投球、打擊持續寫下新猷，腳程也是他「刷」紀錄的利器。

大谷翔平第2打席獲得故意四壞，接下來連吞2K，直到第9局再獲保送上壘，跑回天使的第5分，無力幫助天使完成逆轉。

水手農場排名第4的新秀吉伯特，在生涯前4場先發都沒有勝投進袋，今天投5局、失1分，有7次三振、4次保送，唯一失分就出現在他的第1球，被厄普頓（Justin Upton）敲出陽春砲，最終收下生涯首勝。

吉伯特在第4局連飆2K後，接連被敲二壘打、保送，此時面對大谷翔平，水手僅以3：1領先，可能被一棒逆轉的打席，吉伯特先連投了3壞球，扳成滿球數後，吉伯特以一顆滑球讓大谷翔平揮空吞下三振。

吉伯特表示，「那是你必須專注投出那球的場面，很幸運地有了好的結果。」水手教頭瑟維斯（Scott Servais）也誇讚，「他在面對關鍵打者時，可以投出最棒的那顆球。」