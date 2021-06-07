MLB／麻吉來作伴 張育成與布萊德利棒次、二壘打都連線

張育成與布萊德利（Bobby Bradley）這對超級好朋友，今天在印地安人先發打線連線，二壘打也連線，第3局的兩支二壘打串聯，幫助印地安人打下第1分，但美聯爐主金鶯隊此役繳出21安暴力演出，印地安人終場以5：18遭到慘電。

印地安人昨天指定讓渡包爾斯（Jake Bauers），升上布萊德利，與張育成分攤一壘守備的隊友換了個人，而布萊德利還是張育成在小聯盟時期的室友。

今年春訓時，印地安人貼出一段張育成與布萊德利打鬧的影片，寫著「散播愛」的字樣。

張育成轉貼影片，並分享與布萊德利的友情故事，「我們兩人從2014年開始就同隊，從新人聯盟、1A、高階1A、2A到3A，我們還當了3年的室友，我一開始來到這裡時，對語言、文化都不熟悉，但Bobby幫了我很多，我真的很珍惜這段友誼。」

Bobby and I are on the same team since 2014, rookie, single A, high A, AA,AAA. We were roommates for 3 years!

When I first came to the states, I didn’t really know the language and culture, Bobby helped me a lot!

I really appreciate this friendship!@b_bradley_44 @Indians pic.twitter.com/ZOibi5FLlu — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) March 21, 2021

升上大聯盟的第2天，布萊德利今天排進先發打線，擔任第8棒、一壘手，張育成則是第7棒、三壘手，張育成首打席在第3局敲出場地規則二壘打，布萊德利補上另一支二壘打送回「麻吉」，打下球隊第1分，但此時已以1：7落後。

張育成第2打席敲出雙殺打，第3局擊出中外野飛球遭到接殺，第4打席吞下三振，單場4支1後打擊率升至1成81；不計6月2日替補上場沒有打席，張育成已連5場有安打，追平林子偉在2018年9月締造的台將紀錄。

布萊德利則是4打數敲出3安打、3分打點，是印地安人在這場慘敗中的最大亮點。

影／3局上布萊德利的二壘打把張育成送回本壘