天使缺神鱒已無緣季後賽 應讓大谷翔平打擊優先

當今大聯盟哪一隊球迷最幸福？無疑是擁有大谷翔平的天使。這位現代貝比魯斯（Babe Ruth）上週末先是投出6局10 K的勝投，隔天又從高中學長菊池雄星手中擊出全壘打外加跑出二壘安打。天使本季58場比賽大谷只有3場完全沒上場，其他55場場場都讓球迷充滿期待。因為他們隨時可能看到大谷颯爽飆出時速破百英哩的火球，或是大棒一揮轟出400呎以上的全壘打。

如果不是投球局數不足，目前大谷2.76的防禦率可以排在美聯第七，ERA+也高達161。在打擊方面大谷曾一度暫居全壘打王，目前16發也只落後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩隻而並列第二，.920 OPS同樣排在美聯第七。從戰爭指數更能看出二刀流大谷的貢獻度，根據Baseball Reference統計，他的WAR（3.1，打者1.6加投手1.4）暫居美聯第三名（不分投打），僅次於小葛雷諾跟他的新隊友塞米恩（Marcus Semien）。另一家數據網站Fangraph用不同公式算出的WAR則是2.6（打者1.7加投手0.9），也只輸給小葛雷諾、塞米恩以及洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）。因此不只是天使球迷在大谷上場時開始齊聲高喊MVP，許多媒體也已視他為最有價值球員的有力候選人。

藍鳥一壘手小葛雷諾目前是美聯MVP的最熱門人選，不過很多球迷認為大谷翔平在投打方面的表現都名列前茅，應該很有機會拿下這個榮耀。 美聯社

矛盾的是，此時此刻天使球迷其實也十分不幸。因為另一位堪比古人的現代神獸「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在5月17日的比賽中不幸拉傷小腿，最快也要到明星賽後才能歸陣。年復一年戰爭指數（WAR）名列前茅的楚奧特缺賽兩個月，對天使來說不啻是從天堂掉進地獄。眾所周知，母隊戰績是MVP票選的一大考量因素——甚至是最優先的考量因素。但天使今年有如扶不起的阿斗，即便隊上有兩個MVP候選人，至今勝率仍不過五成（27勝31敗），遠低於季前大家對他們的期望。即便是在打者大谷跟楚奧特先發的比賽，天使戰績也分別只有22勝28敗跟16勝19敗。由此可以想見他們隊友的表現有多差。而在楚奧特受傷後，天使想打進季後賽更成了越來越遙遠的夢想。

天使當家球星楚奧特在5月中進入傷兵名單，可能要休息到明星賽後才會上場，而球隊目前在美聯西區排名第4，落後首位運動家7場，本季大概又可以例行性地提早放棄，準備練兵。 美聯社

既然如此，天使高層顯然該好好盤算在接下來的比賽中如何運用大谷這塊不世出的瑰寶。因為大谷不但是全隊最重要的資產，還是目前全大聯盟薪資最被低估的球員。年初天使為了避免薪資仲裁剛跟大谷簽下「區區」兩年850萬的合約，這個數字不論是跟他場上的貢獻度或場下吸引球迷的魅力，顯然都完全不成正比。在2023年球季結束成為自由球員前，天使還有兩年多的大谷「使用權」。為了接下來兩年以及未來與大谷續約著想，現階段天使對大谷再怎麼呵護可說都不為過。

也因此即便今年球季開打前，一向充滿創意的天使老教頭麥登（Joe Maddon）對大谷投打表現均讚不絕口，一再表示他百分之百能夠充分實現二刀流的夢想。但如今「時空背景不同」，不但為了追求戰績去使用大谷已無意義，反之好好保護大谷的身體健康——尤其是他那寶貴的手臂才是第一要務。其實天使原就十分小心謹慎，大谷新人年的每一次登板都至少間隔六天。本季除了季初因手指起水泡錯過一次先發外，大谷六場先發投球也都至少間隔五天。

然而頂級投手的手臂可說是棒球運動中最為貴重的「消耗品」。尤其大谷自2018年來到大聯盟後，由於各種不同部位的傷勢，至今也只有新人年投球局數超過50局（51.2局），20場先發中只有兩次投球數破百。即便加上過去在日本職棒的資歷，大谷球員生涯中也只有兩季先發超過20場及投球局數達到150局以上。更何況面對大聯盟打者投球的負荷與消耗，跟面對日職打者顯然不能相提並論。

天使總教練麥登(右)現在最重要的任務就是幫助大谷翔平(左)保持健康，不能放任大谷盡興飆球速傷害手臂，更應常常讓他到外野走走。 美聯社

同時大谷最近投球也出現一些令人擔心的狀況。首先是他在5月19日的先發投球中不論速球或其他球種球速均大幅下降。尤其速球平均時速掉到只有91.7英哩，跟首戰的平均98.2英哩簡直判若兩人。儘管大谷賽後表示只是單純狀況不好，而且那場比賽麥登並沒有直接換他下場而是讓大谷改守外野，顯見他的球速下降並非出自受傷。但以這場比賽為分水嶺，大谷下兩場先發球速雖有回升，但跟之前相比球速還是差了2到3英哩。當然球季方長，或許大谷只是一時狀況不佳。但也正因為球季漫長，天使更應該「節約使用」大谷的手臂，留待將來有機會一拼季後賽甚至冠軍時使用，甚至是比照當年大都會跟國民在哈維（Matt Harvey）及史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在動完韌帶重建手術歸來時所做的，為本季的「投手大谷」設下局數限制。

反之在打擊上，大谷不但沒有像投球損耗的顧慮，更該盡可能上場。雖說大谷過去的傷勢主要影響在於投球，但即便如此，他前三季也僅累積了不到一千個打席。尤其去年因膝傷影響外加球季縮水，大谷只打了175個打席，OPS也從前兩年.883大幅下降到只有.657。因此今年才能算是「打者大谷」的第一個完整球季。正該多累積實戰經驗，並且學習在漫長的賽季中適當調節體力。而且幾乎全以指定打者身份上場、偶爾才到外野守備的出賽方式，對大谷的體能根本不是問題。

從球迷欣賞的角度來看，大谷即便只上場打擊，也能帶來各種與眾不同的驚喜。他的擊球威力凌駕所有打者，根據大聯盟官方數據Statcast統計，大谷的出色擊球率（Brls/BBE %）正遙遙領先群雄，今年全大聯盟擊球初速最快的一球（119英哩）也是大谷所擊出。再加上大谷擁有一流的跑壘速度，他今年跑上一壘平均只須4.08秒，在全大聯盟名列第四，跟榜首的巴克思頓（Byron Buxton）也僅有0.12秒之差。就連大谷跑出內野安打的比率（20.4%）也讓其他打者瞠乎其後（第二名正是大谷的隊友佛列契（David Fletcher），他也只能跑出17.6%）。我們已經多次看到大谷將三不管地帶的安打跑成二壘安打，甚至是他轟出全壘打後的跑壘速度也快得驚人。

大谷翔平在打擊和跑壘上也都有非常精彩的演出，讓他多打一點、少投一點也是不錯的選擇。 美聯社

儘管球季只過了三分之一，但大谷在這段時間的表現，確實無愧於現代貝比魯斯的美譽。如今不只是天使球迷，幾乎所有棒球迷都希望大谷能夠健康出賽打出更多令人驚嘆的表現，並且參加明星賽（幾乎可篤定他會入選）甚至是在全壘打大賽一試身手。不論是為了天使的將來，甚且不誇張地說——為了大聯盟的將來，麥登都應小心翼翼謹慎使用「投手大谷」。同時以打擊為優先放手讓「打者大谷」打出他的極限，在打擊榜上跟其他球星一較長短。這才是現階段對大谷最好的運用方式。