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MLB／勇士火力全開 首度轟垮道奇王牌克蕭

中央社 / 亞特蘭大5日綜合外電報導
道奇克蕭對勇士吞下敗投。 法新社
道奇克蕭對勇士吞下敗投。 法新社

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天在主場迎戰洛杉磯道奇，勇士在3局下兩發清壘的二壘安打助陣下，一舉攻下5分，最終以6比4贏球，並首度擊垮道奇王牌投手克蕭。

這是克蕭（Clayton Kershaw）生涯對上勇士12次先發中首度落敗。他投了6局，被擊出8支安打，丟掉5分，一次四壞保送和9次三振。克蕭的三振數超過棒球名人堂成員勇士葛拉文（Tom Glavine），以生涯2612次三振在大聯盟排名第27。

這也是克蕭（本季7勝5敗）自2011年6月以來268次先發中，首度連續兩場比賽丟5分輸球。克蕭先前和勇士的比賽從未讓勇士得分超過4分。

勇士先發投手莫頓（Charlie Morton）今天主投5局，被打出4支安打丟掉4分，一次四壞保送，另有五次三振。摩頓（5勝2負）在前3局都沒有被擊出安打。

勇士牛棚投手輪番上場讓後來4局都沒有任何失分，救援投手史密斯（Will Smith）9局登場一連投出3次三振，拿下個人第10個救援點。

勇士隊靠著密集安打在第3局攻下5分，弗利曼（Freddie Freeman）帶有打點的一壘安打先攻下第一分，阿比斯（Ozzie Albies）和史旺森（Dansby Swanson）先後擊出帶有兩分打點的二壘安打，聯手拿下4分。

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