MLB／赫南德茲打回超前分 紅襪再度擊敗洋基

赫南德茲今天在8上兩出局後，揮出帶有打點的關鍵安打，攻下超前分，帶起紅襪連拿4分的攻勢，讓球隊最終7比3擊敗洋基。

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪此役贏球，在與紐約洋基3連戰的前兩場比賽都拿下勝利，近9戰拿下6勝。洋基則是吞下3連敗，最近12場比賽苦吞9場敗仗。

兩隊在前3局都沒有得分，洋基4下率先拿下分數，以2比0領先，德佛斯（Rafael Devers）6上的兩分打點一壘安打，率紅襪扳平戰局，之後紅襪再添1分超前，但洋基6下獲得1分將比數追平。

德佛斯8上率先敲出安打上壘，赫南德茲（Enrique Hernandez）揮出帶有超前分的安打，瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）緊接著敲出帶有打點的安打，下一棒的達爾貝克（Bobby Dalbec） 再揮出兩分砲，紅襪這個半局一共拿下4分奠定了勝基。

紅襪的維杜格（Alex Verdugo）、德佛斯、瑞福洛（Hunter Renfroe ）、瓦茲蓋斯今天都有兩支安打的表現。

托瑞斯（Gleyber Torres）今天在4下揮出一支兩分砲，此役一共為洋基打下3分打點，厄謝拉（GioUrshela）有4打數2安打的成績。

兩隊先發投手今天都投5又1/3局，紅襪的羅德里奎斯（Eduardo Rodriguez）有7次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的5支安打，丟掉3分都是自責分，洋基的泰昂（Jameson Taillon）則有3次三振、1個保送，被擊出6支安打，同樣丟掉3分都是自責分，但兩人都無關勝敗。