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MLB／回歸神話終落幕 卡茲默遭巨人指定讓渡

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊37歲老將卡茲默。 美聯社
巨人隊37歲老將卡茲默。 美聯社

巨人隊37歲老將卡茲默（Scott Kazmir）睽違5年重返MLB賽場一度成為聯盟佳話，可惜在今天（6日）球團為了清出空間拉上後援投手多法爾（Camilo Doval），只好將卡茲默指定讓渡，若時限內無他隊接手，他有可能再次被下放3A。

本季卡茲默僅替巨人出賽3場，其中有2場是先發，合計僅投7局被敲8支安打失5分，雖然還能送出7次三振，卻也挨了3發全壘打，防禦率6.43。

卡茲默2005年在光芒隊破繭而出，該年也獲得最佳新秀選票，05-08四年內入選兩次明星賽，繳出防禦率3.51以及高達25.1%的三振率，當年聯盟平均僅為17%，並在2007年以239次三振成為聯盟三振王，生涯入選三次明星賽、戰績108勝97敗、防禦率4.02。

開季戰績比預想還好上不少的巨人，目前首要目標是持盈保泰，像卡茲默這樣未來幾乎沒有發展性老將就成了第一個開鍘的對象，也因此球團將他指定讓渡，若時限內無他隊接手，他有可能再次被下放3A。

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