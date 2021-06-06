MLB／「花卷東對決」大谷開轟 菊池雄星挨強襲球退場

大谷翔平與學長菊池雄星相隔2年的「花卷東高校」對決，只上演2回合就結束，大谷敲出1轟、被三振1次，然而菊池雄星被強襲球擊中右膝倒地，只投了4局就退場休息，

天使隊的大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，在1局下1出局後對上菊池雄星第一球就揮棒，將一顆94.3哩的卡特球扛出中外野，擊球初速112.5哩、飛行距離436呎，這發全壘打是大谷翔平本季第16轟，並列大聯盟第三多，相隔8場再次開轟。

不過水手隊先發投手菊池雄星今天狀況極佳，前4局僅因大谷及史塔西（Max Stassi）在4局的陽春砲掉分，投出8次三振，包括3局下用滑球讓大谷揮棒落空。

5局下菊池雄星先被敲出一壘打，接著被佛列契（David Fletcher）敲出的投手方向強襲球打中右膝，讓他當場倒地不起，而捕手傳往一壘時又暴傳，讓跑者回來得分、佛列契上二壘。

菊池雄星被攙扶退場，最後佛列契也回來得分，菊池雄星總計4局丟掉4分，只有2分責失，被敲5支安打，另有8次三振、沒有保送，防禦率3.92，所幸退場時球隊仍是領先。

菊池雄星退場後，大谷翔平接下來分別是4局三振、7局平飛球出局，在8局天使隊攻下的5分大局中，大谷翔平也貢獻一支1分打點二壘打，總計5打數2安打，打擊率2成59，有2打點、1得分。

大谷翔平上次對決菊池雄星是2019年，加上今天，在大聯盟對戰9打數敲出4支安打，包括1支二壘打、2發全壘打，有2分打點，另有1次保送。

天使隊靠著6局沃德（Taylor Ward）的2分砲逆轉比數，先發投手卡布（Alex Cobb）雖然7局被敲3安、失5分，仍拿下本季第4勝。