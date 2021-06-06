MLB／隔2年對決！ 大谷翔平對菊池雄星首打席就開轟

暌違兩年的「花卷東高校」對決，天使隊的大谷翔平面對學長毫無保留，第一打席面對水手隊投手菊池雄星就轟出陽春砲，幫助球隊取得1：0領先。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，在1局下1出局後對上菊池雄星第一球就揮棒，將一顆94.3哩的卡特球扛出中外野，擊球初速112.5哩、飛行距離436呎。

這發全壘打是大谷翔平本季第16轟，並列大聯盟第三多，相隔8場再次開轟，也讓連續6場繳出優質先發的菊池雄星在首局就先掉分。

大谷翔平上次對決菊池雄星是2019年，兩人該年在大聯盟交手合計7打數3安打，包括1支二壘打、1支全壘打，有1分打點及1次保送上壘，日職時期對決5打數，大谷翔平敲出2安打。