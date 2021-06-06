聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／隔2年對決！ 大谷翔平對菊池雄星首打席就開轟
暌違兩年的「花卷東高校」對決，天使隊的大谷翔平面對學長毫無保留，第一打席面對水手隊投手菊池雄星就轟出陽春砲，幫助球隊取得1：0領先。
大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，在1局下1出局後對上菊池雄星第一球就揮棒，將一顆94.3哩的卡特球扛出中外野，擊球初速112.5哩、飛行距離436呎。
這發全壘打是大谷翔平本季第16轟，並列大聯盟第三多，相隔8場再次開轟，也讓連續6場繳出優質先發的菊池雄星在首局就先掉分。
大谷翔平上次對決菊池雄星是2019年，兩人該年在大聯盟交手合計7打數3安打，包括1支二壘打、1支全壘打，有1分打點及1次保送上壘，日職時期對決5打數，大谷翔平敲出2安打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言