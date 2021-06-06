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MLB／小葛雷諾敲18轟暫居美聯三冠王 達成齊名A-Rod紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今（6日）再繳猛打賞表現，除了單場3安外，還敲出本季第18發全壘打，以47分打點、打擊率.338暫居美聯打擊三冠王。 美聯社
藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今（6日）再繳猛打賞表現，除了單場3安外，還敲出本季第18發全壘打，以47分打點、打擊率.338暫居美聯打擊三冠王。 美聯社

藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今（6日）再繳猛打賞表現，除了單場3安外，還敲出本季第18發全壘打，以47分打點、打擊率.338暫居美聯打擊三冠王，除此之外，更創下齊名「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、哈波（Bryce Harper）等超新星等級紀錄。

在今日藍鳥主場迎戰太空人的賽事中，小葛雷諾從先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）手中敲出2分砲，替球隊打下保險分，最終藍鳥也以6：2取勝。除了小葛雷諾外，聯盟幾位後起之秀都有無愧於評價的表現，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）皆以17轟緊追在後。

值得一提的是，小葛雷諾成為史上第6位賽季前56場就敲出18轟的22歲以下球員，與馬修斯（Eddie Mathews）、基爾布魯（Harmon Killebrew）、羅德里奎茲、哈波與班奇（Johnny Bench）等一眾當年的超新星齊名。

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