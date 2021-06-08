MLB／今日戰績表 紅襪拉出5連勝直逼美東龍頭

本季大聯盟針對投手使用違規外部物質加以規範，實施更嚴格的管制及懲罰制度，投手在場上的一舉一動也會被放大檢視，大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）本季防禦率為0.62，繳出鬼神般成績的情況下

2021-06-08 13:00