MLB／美國時區響應 張育成本季首轟是三分砲

6月5日是旅外球員開轟日，昨天日職的王柏融、吳念庭敲出全壘打，美國時區的張育成今天跟上，效力印地安人隊的他今天對上金鶯隊開轟，暌違635天再次開砲，這發本季首轟也是個人生涯第二轟。

印地安人隊今天以10：4擊敗金鶯隊，全隊敲出13支安打中，包括3發全壘打，赫南德茲（Cesar Hernandez）、拉米雷斯（Harold Ramirez）在首局的兩支陽春砲為球隊取得領先，張育成3局的三分砲一口氣擴大分差。

由於金鶯隊先發投手明斯（John Means）肩膀不適，僅投0.2局失2分退場，張育成在2局的首打席面對接手的普魯柯（Adam Plutko），吞下三振。

不過3局張育成復仇成功，隨著隊友將比數拉開到4：1，張育成在2出局、一二壘有人時上場，1好3壞的球數領先優勢下，瞄準一顆93.2哩的速球，敲出中外野三分砲，擴大到7：1領先。

張育成上一次開轟已是2019年9月10日對上天使隊，今天的三分砲也是本季第14支安打，超越個人單季新高，3分打點進帳後，生涯累積17分打點，距離大聯盟台將打點榜第一的胡金龍只差1分打點。

今天擔任先發第7棒、一壘手的張育成，在8局上被換下場，總計3打數1安打，另有1次三振，3分打點，打擊率上升到1成77。