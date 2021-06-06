快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／美國時區響應 張育成本季首轟是三分砲

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台旅美棒球好手張育成。中央社
台旅美棒球好手張育成。中央社

6月5日是旅外球員開轟日，昨天日職的王柏融、吳念庭敲出全壘打，美國時區的張育成今天跟上，效力印地安人隊的他今天對上金鶯隊開轟，暌違635天再次開砲，這發本季首轟也是個人生涯第二轟。

印地安人隊今天以10：4擊敗金鶯隊，全隊敲出13支安打中，包括3發全壘打，赫南德茲（Cesar Hernandez）、拉米雷斯（Harold Ramirez）在首局的兩支陽春砲為球隊取得領先，張育成3局的三分砲一口氣擴大分差。

由於金鶯隊先發投手明斯（John Means）肩膀不適，僅投0.2局失2分退場，張育成在2局的首打席面對接手的普魯柯（Adam Plutko），吞下三振。

不過3局張育成復仇成功，隨著隊友將比數拉開到4：1，張育成在2出局、一二壘有人時上場，1好3壞的球數領先優勢下，瞄準一顆93.2哩的速球，敲出中外野三分砲，擴大到7：1領先。

張育成上一次開轟已是2019年9月10日對上天使隊，今天的三分砲也是本季第14支安打，超越個人單季新高，3分打點進帳後，生涯累積17分打點，距離大聯盟台將打點榜第一的胡金龍只差1分打點。

今天擔任先發第7棒、一壘手的張育成，在8局上被換下場，總計3打數1安打，另有1次三振，3分打點，打擊率上升到1成77。

張育成

延伸閱讀

MLB／賽前與蕭美琴合照 張育成本季首轟為台灣加油

MiLB／張育成代打敲安 單季13安追平生涯最多

MLB／張育成代打1打數1安打 近三場有打擊都敲安

MLB／張育成長打建功 單季打點創生涯新高

相關新聞

MLB／難得先發卻遭失投球砸臉 國民投手沃斯見血退場

今（7日）國民客場出戰費城人的賽事中，先發投手沃斯（Austin Voth）打擊時，遭到費城人投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）的失投球擊中臉部流血退場，在他下場後國民牛棚迅速崩盤，終場以6：12落敗。

MLB／溫克再演單場3響砲 紅人睽違31年客場4連戰橫掃紅雀

大聯盟今年崛起不少新星，溫克（Jesse Winker）就是其中的重砲代表，今（7）日他上演本季第二度單場三響砲，助紅人睽違31年客場4連戰橫掃紅雀。

MLB／張育成敲二壘安 連5場安打追平大聯盟台將紀錄

效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊的張育成打擊近況加溫，今天4打數敲出一支二壘安打，連5場有安打，追平林子偉保持的大聯...

天使缺神鱒已無緣季後賽 應讓大谷翔平打擊優先

當今大聯盟哪一隊球迷最幸福？無疑是擁有大谷翔平的天使。這位現代貝比魯斯（Babe Ruth）上週末先是投出6局10 K的勝投，隔天又從高中學長菊池雄星手中擊出全壘打外加跑出二壘安打。天使本季58場比賽

MLB／小葛雷諾敲18轟暫居美聯三冠王 達成齊名A-Rod紀錄

藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今（6日）再繳猛打賞表現，除了單場3安外，還敲出本季第18發全壘打，以47分打點、打擊率.338暫居美聯打擊三冠王，除此之外，更創下齊名「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、哈波（Bryce Harper）等超新星等級紀錄。

MLB／美國時區響應 張育成本季首轟是三分砲

6月5日是旅外球員開轟日，昨天日職的王柏融、吳念庭敲出全壘打，美國時區的張育成今天跟上，效力印地安人隊的他今天對上金鶯隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。