MLB／賽前與蕭美琴合照 張育成本季首轟為台灣加油
棒球好手張育成今天在巴爾的摩比賽，敲出個人今年球季第1支全壘打。他賽前拜訪駐美代表處，與蕭美琴合照，社群貼文秀中華民國國旗、為台灣加油。
克里夫蘭印地安人隊客場出戰金鶯，張育成今天擔任先發第7棒、一壘手。他在3局上4比1領先的局面，面對右投手普魯柯（Adam Plutko）敲出3分全壘打，助球隊拉大領先。
普魯柯是金鶯隊的第二任投手，在1局上場接替先發左投手泯恩斯（John Means）投球。泯恩斯5月才締造無安打比賽，但今天只抓到2個出局數就因傷退場。
普魯柯過去待在印地安人7年，今年季初才被交易到金鶯。張育成3局上對決前隊友，在1好3壞球數領先之下，鎖定好球帶上緣的時速93英里快速直球攻擊，一棒打過中外野大牆。
根據大聯盟數據，張育成這支本季首轟，距離約439英尺，擊球速度為時速108.9英里。
美國職棒大聯盟MLB開季兩個月，張育成是目前唯一的台灣球員，趁著客場到巴爾的摩（Baltimore）比賽，賽前抽空拜訪位在華府的駐美代表處，並在社群網站貼出與駐美代表蕭美琴的合照，兩人站在中華民國國旗前，手拿「台灣加油」的標語。
駐美代表處在推特（Twitter）分享張育成到訪雙橡園的消息，英文貼文表示正值台灣疫情升溫之際，蕭美琴與張育成共同為台灣祈禱，希望台灣度過疫情風暴，使用社群標籤：台灣加油（#KeepitUpTaiwan）、張育成全壘打（#YuChengChangHomeRun）。
張育成歷經5月上旬低潮期後，最近兩週恢復安打手感，前一場敲出本季第13支安打，追平個人在大聯盟單季最多安打數，今天這支全壘打是繼2019年9月9日首轟之後，大聯盟生涯第2支全壘打。
Ambassador Hsiao and MLB player Yu-Cheng Chang are cheering for Taiwan! Yu-Cheng Chang, who plays for the Cleveland Indians, visited the Twin Oaks Estate before his game in Baltimore. (1/2) pic.twitter.com/BMdEYaO4mn— Taiwan in the US (@TECRO_USA) June 5, 2021
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