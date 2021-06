MLB／達比修強調絕對沒「油」問題 網友提數據質疑遭打臉

正值投手使用外部物質幫助投球討論熱烈之際,達比修有也捲入話題,昨天對大都會之戰就有球迷注意到,他多次出現手指往手套內部塗抹的動作,質疑他的手套內是否也有異物,不過當天賽後除了大都會教頭羅哈斯(Luis Rojas)背書說一切正常,他本人也親自回應質疑「絕對沒有」。

This is actually insane and so blatant lmao I zoomed in to make it clearer pic.twitter.com/9LQvADKzvF