MLB／達比修強調絕對沒「油」問題 網友提數據質疑遭打臉

正值投手使用外部物質幫助投球討論熱烈之際，達比修有也捲入話題，昨天對大都會之戰就有球迷注意到，他多次出現手指往手套內部塗抹的動作，質疑他的手套內是否也有異物，不過當天賽後除了大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）背書說一切正常，他本人也親自回應質疑「絕對沒有」。

This is actually insane and so blatant lmao I zoomed in to make it clearer pic.twitter.com/9LQvADKzvF — #BullyUp (@victor_okc) June 4, 2021

達比修有昨日5.1局僅丟2分，且出現一顆超過150公里位移軌跡非常噁心的二縫線速球，加上被捕捉到用手指往手套內塗抹3次的動作，讓網友指控他是靠外部物質增加球威，他本人今天親自在推特回應：「我說過好幾次了，從來沒有使用過松膠油」！

儘管有網友提出數據反駁，指出達比修有投球的平均轉速從2019年的每分鐘2517轉提升到本季的2678轉並不單純，但達比修再次回擊，「這單純是因為我改變投球策略，改投較多有高轉速的滑球與卡特球。」

「此外若我真的透過外部物質增加轉速，四縫線平均每分鐘應該能超過3000轉吧」，達比修再次強調。

達比修的回應確實沒錯，也打臉了提出質疑的網友，根據數據網站《Fangraph》，本季和2019年相比，他快速球使用比例從34.9%降至24.9%、足足少了10%，滑球則從14.6%增加至23.2%，卡特球則是由34.7%提升至37.6%，不斷改變投球策略讓他維持王牌水準，開季至今12場先發拿下6勝1負，72局投球送出84次三振，防禦率只有2.25與0.93WHIP。