聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振核爆丟7分本季最慘一戰
MLB今日戰績表
紅襪 5:2 洋基
印地安人 1:3 金鶯
馬林魚 2:9 海盜
國民 2:1 費城人
太空人 13:1 藍鳥
道奇 9:5 勇士
光芒 4:5 遊騎兵
響尾蛇 1:5 釀酒人
老虎 8:9 白襪
雙城 5:14 皇家
紅人 6:4 紅雀
運動家 9:5 洛磯
水手 2:3 天使
小熊 5:8 巨人
大都會 0:2 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 老虎 vs. 白襪
08:15 紅人 vs. 紅雀
03:07 太空人 vs. 藍鳥
04:05 印地安人 vs. 金鶯
04:05 光芒 vs. 遊騎兵
04:05 國民 vs. 費城人
04:05 馬林魚 vs. 海盜
04:10 雙城 vs. 皇家
04:10 響尾蛇 vs. 釀酒人
07:15 紅襪 vs. 洋基
07:15 道奇 vs. 勇士
07:15 小熊 vs. 巨人
09:10 運動家 vs. 洛磯
10:07 水手 vs. 天使
10:00 大都會 vs. 教士
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言