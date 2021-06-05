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MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振核爆丟7分本季最慘一戰

聯合新聞網 / 整理
柳賢振5.2局丟7分，成本季最慘一役。 路透社
柳賢振5.2局丟7分，成本季最慘一役。 路透社

MLB今日戰績表

紅襪 5:2 洋基

印地安人 1:3 金鶯

馬林魚 2:9 海盜

國民 2:1 費城人

太空人 13:1 藍鳥

道奇 9:5 勇士

光芒 4:5 遊騎兵

響尾蛇 1:5 釀酒人

老虎 8:9 白襪

雙城 5:14 皇家

紅人 6:4 紅雀

運動家 9:5 洛磯

水手 2:3 天使

小熊 5:8 巨人

大都會 0:2 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 老虎 vs. 白襪

08:15 紅人 vs. 紅雀

03:07 太空人 vs. 藍鳥

04:05 印地安人 vs. 金鶯

04:05 光芒 vs. 遊騎兵

04:05 國民 vs. 費城人

04:05 馬林魚 vs. 海盜

04:10 雙城 vs. 皇家

04:10 響尾蛇 vs. 釀酒人

07:15 紅襪 vs. 洋基

07:15 道奇 vs. 勇士

07:15 小熊 vs. 巨人

09:10 運動家 vs. 洛磯

10:07 水手 vs. 天使

10:00 大都會 vs. 教士

球隊戰績表

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