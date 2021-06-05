MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振核爆丟7分本季最慘一戰

去年終結長達13年未闖入季後賽的教士，靠著優秀的農場系統及戰力補強，躍升成為一線球隊，陣中游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)正是教士出產的未來之星，不過當時這位游擊新星仍默默無聞，

2021-06-05 11:20