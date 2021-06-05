快訊

今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

MLB／被大谷翔平K暈 水手教頭讚「大谷牌指叉」太威

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷指叉球製造7次揮空三振，讓對手教頭都忍不住稱讚，這顆「大谷牌」指叉球是全聯盟最特殊的球路。 法新社
大谷指叉球製造7次揮空三振，讓對手教頭都忍不住稱讚，這顆「大谷牌」指叉球是全聯盟最特殊的球路。 法新社

天使隊日籍好手大谷翔平今天上演三振秀，對水手隊6局投出10次三振，而且沒有保送，特別是指叉球製造7次揮空三振，讓對手教頭都忍不住稱讚，這顆「大谷牌」指叉球是全聯盟最特殊的球路。

大谷翔平先發用76球投完6局，被水手敲出4支安打，包括開局被克勞佛（J.P. Crawford）敲出的陽春砲，丟掉2分，不過投出本季個人最高的10次三振，並加演旅美生涯首次未投出保送。

大谷今天投出的10次三振，有7次是最後用指叉球讓對手揮棒落空，水手總教頭瑟維斯（Scott Servais）表示：「他擁有聯盟最特別的球路，大谷牌指叉球就像以往一樣好，當這顆球的控制力跟今天一樣時，對決它就是一項很難的挑戰。」

演完三振秀的大谷，在球隊以3：2領先時退場，接下來就看牛棚表演，終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）在8局無人出局、滿壘時提前上班，連抓6個出局數、投2局無失分，為大谷守住勝投，也拿下本季第10次救援成功。

大谷翔平表示：「看到伊格列西亞斯上場，這就是『伊格秀』了，我就是放鬆、好好欣賞這個秀，他在這樣的壓力下，表現得更加耀眼。」

在高壓環境下守住1分領先，伊格列西亞斯表示：「這絕對是我生涯最刺激的一次出賽，面對這樣的場面，一定要保持專注，做好自己的工作。」

水手 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平6局失2分奪勝 10K無保送生涯第一次

MLB／巨人延攬大谷翔平內幕曝光 因這要求讓加盟告吹

MLB／大谷翔平讓巨人球迷倒戈 美記者驚：如同邦茲待遇

MLB／大谷翔平先發隔天敲雙安 麥登讚嘆：不同生物

相關新聞

MLB／被大谷翔平K暈 水手教頭讚「大谷牌指叉」太威

天使隊日籍好手大谷翔平今天上演三振秀，對水手隊6局投出10次三振，而且沒有保送，特別是指叉球製造7次揮空三振，讓對手教頭...

MLB／6局不到80球退場 大谷記得上一次續投結果不太好

天使隊大谷翔平今天對上水手隊，先發6局投出10次三振，僅失2分，然而退場時用球數不到80球，也讓外界好奇總教練麥登（Jo...

MLB／一通電話改變人生 6月4日對小塔提斯別具意義

去年終結長達13年未闖入季後賽的教士，靠著優秀的農場系統及戰力補強，躍升成為一線球隊，陣中游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)正是教士出產的未來之星，不過當時這位游擊新星仍默默無聞，

MLB／比無安打比賽更珍貴 洋基小將投出「完美一局」

本季洋基投手不斷創造歷史，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)寫下61次三振0保送記錄，上月底克魯柏（Corey Kluber）飆無安打比賽，今(5日)則由小將金恩（Michael King）寫紀錄

MLB／大谷翔平6局失2分奪勝 10K無保送生涯第一次

天使隊大谷翔平今天同場投打「二刀流」，先發投6局送出10次三振，失2分，另外2打數未敲安，有1次保送，不過這次未繼續加班...

MLB／放縱投手使用外來物質 紅人強打批：聯盟根本不在乎

近年來，部分投手似乎為了尋求更高轉速，進而使用外來物質增加投球摩擦力，而隨著本賽季全聯盟整體攻擊效率下降，外界也開始將注意力放在這些使用非法物質的投手上，本季打出MVP表現的紅人強打卡斯特蘭諾斯（​N

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。