MLB／被大谷翔平K暈 水手教頭讚「大谷牌指叉」太威

天使隊日籍好手大谷翔平今天上演三振秀，對水手隊6局投出10次三振，而且沒有保送，特別是指叉球製造7次揮空三振，讓對手教頭都忍不住稱讚，這顆「大谷牌」指叉球是全聯盟最特殊的球路。

大谷翔平先發用76球投完6局，被水手敲出4支安打，包括開局被克勞佛（J.P. Crawford）敲出的陽春砲，丟掉2分，不過投出本季個人最高的10次三振，並加演旅美生涯首次未投出保送。

大谷今天投出的10次三振，有7次是最後用指叉球讓對手揮棒落空，水手總教頭瑟維斯（Scott Servais）表示：「他擁有聯盟最特別的球路，大谷牌指叉球就像以往一樣好，當這顆球的控制力跟今天一樣時，對決它就是一項很難的挑戰。」

演完三振秀的大谷，在球隊以3：2領先時退場，接下來就看牛棚表演，終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）在8局無人出局、滿壘時提前上班，連抓6個出局數、投2局無失分，為大谷守住勝投，也拿下本季第10次救援成功。

大谷翔平表示：「看到伊格列西亞斯上場，這就是『伊格秀』了，我就是放鬆、好好欣賞這個秀，他在這樣的壓力下，表現得更加耀眼。」

在高壓環境下守住1分領先，伊格列西亞斯表示：「這絕對是我生涯最刺激的一次出賽，面對這樣的場面，一定要保持專注，做好自己的工作。」