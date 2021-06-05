MLB／6局不到80球退場 大谷記得上一次續投結果不太好

天使隊大谷翔平今天對上水手隊，先發6局投出10次三振，僅失2分，然而退場時用球數不到80球，也讓外界好奇總教練麥登（Joe Maddon）為讓他續投的決定，大谷倒是力挺教頭：「我還記得上一次投7局的結果。」

大谷翔平今日投打同場出賽，打者翔平2打數未敲安，不過投手大谷繳出6局被敲4安、失2分、10次三振、沒有保送的好投，僅76球就退場休息，麥登表示，大谷6局投球時看起來明顯出現疲勞，所以才將他換下場。

「我的球速在6局有點下滑。」大谷翔平也說：「變化球的犀利度也不夠，我認為這是（換投的）好時機，特別是我前一場續投7局卻沒解決任何一個人。」

大谷翔平在5月29日先發對運動家隊時，前6局僅失1分，不過7局續投連兩保送加上1支安打，沒解決半個人就退場，該局丟掉的2分都算在他帳上，大谷表示：「我需要向麥登證明自己可以投到7局。」