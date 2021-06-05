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MLB／大谷翔平6局失2分奪勝 10K無保送生涯第一次

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天同場投打「二刀流」，先發投6局送出10次三振，失2分，沒有保送是生涯第一次；打擊方面2打數未敲安，有1次保送。 美聯社
大谷翔平今天同場投打「二刀流」，先發投6局送出10次三振，失2分，沒有保送是生涯第一次；打擊方面2打數未敲安，有1次保送。 美聯社

天使大谷翔平今天同場投打「二刀流」，先發投6局送出10次三振，失2分，另外2打數未敲安，有1次保送，不過這次未繼續加班，投手大谷退場後打者翔平也一起休息，天使隊最終以3：2擊敗水手隊，大谷翔平拿下本季第2勝。

天使隊今天主場出賽取消指定打擊，大谷翔平先發投球兼打第二棒，在投手丘上雖然首局面對水手隊開路先鋒克勞佛（J.P. Crawford）就挨轟，不過接下來連投3次三振。

回穩的大谷在3局上再掉分，三壘有人時，克勞佛的高飛犧牲打帶有1分打點，不過天使隊打線幫忙，3局下厄普頓（Justin Upton）敲2分砲追平，羅哈斯（Jose Rojas）4局下的陽春砲將比數超前為3：2。

大谷翔平也未再失分，總計投6局僅用76球，其中50顆好球，被敲4支安打，丟掉2分，10次三振是個人本季最多，沒有保送則是旅美生涯20場先發以來的第一次，防禦率下降到2.76。

不過打者翔平表現相對遜色，2打數都敲出滾地出局，僅在3局下選到一次保送上壘，6局結束投球任務後，也未轉任守備，直接退場休息。

大谷翔平休息後，天使隊牛棚凍結比分，接手的華森（Tony Watson）1局無失分，8局梅爾斯（Mike Mayers）雖然製造無人出局、滿壘危機，但提前上班的終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）連抓6個出局數，投2局無失分，拿下本季第10次救援成功。

大谷翔平 天使 水手

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