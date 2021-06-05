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MLB／比無安打比賽更珍貴 洋基小將投出「完美一局」

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基小將金恩（Michael King）投出完美一局寫紀錄。 美聯社。
洋基小將金恩（Michael King）投出完美一局寫紀錄。 美聯社。

本季洋基投手不斷創造歷史，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)寫下61次三振0保送記錄，上月底克魯柏（Corey Kluber）飆無安打比賽，今(5日)則由小將金恩（Michael King）寫紀錄，他在4局只用9球飆3K投出「完美一局」，將自己寫進史冊，但在這場世仇對決當中，紅襪靠著狄佛斯（Rafael Devers）三分砲奠定勝基，終場以5比2在洋基球場逞威。

1局上狄佛斯敲出三分砲幫助紅襪取得領先，5局岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）再敲二壘安打拉開至5分領先，洋基在6局下由賈吉的陽春彈打破鴨蛋，烏謝拉（Gio Urshela）再藉由一壘手岡薩雷茲跑回第二分，此後未能再攻下分數，最終以3分差敗陣下來，紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）主投6局飆7K僅失1分，拿下本賽季第7勝。

洋基小將金恩投5.1局丟掉4分吞敗，但他在4上僅花9球就接連三振瑞佛洛（Hunter Renfroe）、岡薩雷茲及瓦茲奎茲（Christian Vazquez），成為隊史第7位投出「完美一局」的投手，此外在下一局中，金恩更是只花了4球就解決3名紅襪打者，投球效率高得驚人。

根據資料，大聯盟歷史上共出現103次「完美一局」，對比311場無安打比賽來說更顯珍貴，這也是洋基隊史第7次出現「完美一局」，柏奈特(A.J. Burnett，2009年)、諾瓦（Ivan Nova，2013年）、麥卡錫（Brandon McCarthy，2014年）及畢坦西斯（Dellin Betances，2017年）也曾辦到過。

金恩

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