快訊

京元電IC設計客戶傳出消毒前進工廠搬貨！ 也被通知快篩

大S和汪小菲鬧離婚 竟是早上為他發文激怒兩岸大吵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成代打敲安 單季13安追平生涯最多

中央社 / 台北5日電
張育成代打敲安，單季13安追平大聯盟生涯最多紀錄。 美聯社
張育成代打敲安，單季13安追平大聯盟生涯最多紀錄。 美聯社

旅美克里夫蘭印地安人隊野手張育成今天沒有先發出賽，9局壘上有人時代打敲出安打，隊友沒能延續攻勢，印地安人隊終場以1比3不敵巴爾的摩金鶯隊，單季13安追平大聯盟生涯最多紀錄。

美國職棒大聯盟印地安人隊今天與金鶯隊交手，張育成沒有被排在先發打序中，9局印地安人隊靠著安打開啟攻勢，2人出局後張育成代打上場，敲出右外野方向安打將壘上跑者推進到二壘，但隊友沒能延續攻勢。

張育成今天總計1打數敲出1安，目前為止本季大聯盟出賽累計34場，共76打數敲出13支安打，包括5支二壘打，貢獻7分打點，打擊率1成71，單季安打數已經追平2019年最多13安紀錄。

今天比賽前5局兩隊都沒能拿下分數，印地安人隊6局靠著拉米雷斯（Harold Ramirez）三壘打先馳得點，金鶯隊7局下靠著2分砲超前比數，8局再靠著接連3支安打、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

印地安人 張育成

延伸閱讀

MLB／張育成代打1打數1安打 近三場有打擊都敲安

MLB／張育成長打建功 單季打點創生涯新高

MLB／張育成追平安打加吞3K 這回輪到隊友傳球打到頭盔

MLB／張育成跑回的追平分靠連4保送 教練誇讚看懂比賽

相關新聞

MLB／大谷翔平6局失2分奪勝 10K無保送生涯第一次

天使隊大谷翔平今天同場投打「二刀流」，先發投6局送出10次三振，失2分，另外2打數未敲安，有1次保送，不過這次未繼續加班...

MLB／張育成代打1打數1安打 近三場有打擊都敲安

印地安人隊今天對上金鶯隊，台灣好手張育成雖未先發，但在比賽後段把握代打機會敲安，近三場有打擊機會都敲出安打，打擊率上升到...

MLB／一通電話改變人生 6月4日對小塔提斯別具意義

去年終結長達13年未闖入季後賽的教士，靠著優秀的農場系統及戰力補強，躍升成為一線球隊，陣中游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)正是教士出產的未來之星，不過當時這位游擊新星仍默默無聞，

MLB／比無安打比賽更珍貴 洋基小將投出「完美一局」

本季洋基投手不斷創造歷史，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)寫下61次三振0保送記錄，上月底克魯柏（Corey Kluber）飆無安打比賽，今(5日)則由小將金恩（Michael King）寫紀錄

MLB／放縱投手使用外來物質 紅人強打批：聯盟根本不在乎

近年來，部分投手似乎為了尋求更高轉速，進而使用外來物質增加投球摩擦力，而隨著本賽季全聯盟整體攻擊效率下降，外界也開始將注意力放在這些使用非法物質的投手上，本季打出MVP表現的紅人強打卡斯特蘭諾斯（​N

MiLB／張育成代打敲安 單季13安追平生涯最多

旅美克里夫蘭印地安人隊野手張育成今天沒有先發出賽，9局壘上有人時代打敲出安打，隊友沒能延續攻勢，印地安人隊終場以1比3不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。