MiLB／張育成代打敲安 單季13安追平生涯最多

旅美克里夫蘭印地安人隊野手張育成今天沒有先發出賽，9局壘上有人時代打敲出安打，隊友沒能延續攻勢，印地安人隊終場以1比3不敵巴爾的摩金鶯隊，單季13安追平大聯盟生涯最多紀錄。

美國職棒大聯盟印地安人隊今天與金鶯隊交手，張育成沒有被排在先發打序中，9局印地安人隊靠著安打開啟攻勢，2人出局後張育成代打上場，敲出右外野方向安打將壘上跑者推進到二壘，但隊友沒能延續攻勢。

張育成今天總計1打數敲出1安，目前為止本季大聯盟出賽累計34場，共76打數敲出13支安打，包括5支二壘打，貢獻7分打點，打擊率1成71，單季安打數已經追平2019年最多13安紀錄。

今天比賽前5局兩隊都沒能拿下分數，印地安人隊6局靠著拉米雷斯（Harold Ramirez）三壘打先馳得點，金鶯隊7局下靠著2分砲超前比數，8局再靠著接連3支安打、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。