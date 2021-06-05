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MLB／一通電話改變人生 6月4日對小塔提斯別具意義

聯合新聞網 / 綜合報導
6月4日這天，對小塔提斯來說別具意義。 美聯社。
6月4日這天，對小塔提斯來說別具意義。 美聯社。

去年終結長達13年未闖入季後賽的教士，靠著優秀的農場系統及戰力補強，躍升成為一線球隊，陣中游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)正是教士出產的未來之星，不過當時這位游擊新星仍默默無聞，是由教士總管普瑞勒（AJ Preller）的一通電話，徹底改變了小塔提斯的人生。

美國時間2016年6月4日，教士將陣中王牌投手希爾茲（James Shields）交易至白襪，並負擔他大部分的薪資，換回26歲的右投強森(Erik Johnson)以及小塔提斯，強森只為教士登板4場，防禦率高達9.15，而當時只有17歲的小塔提斯甚至連1場比賽都沒打過，在白襪農場也沒有排名，但後來卻成長茁壯，成為了球隊的門面。

在交易案屆滿5周年的前1天，小塔提斯面對大都會繳單場雙安，包含1發全壘打的演出，帶領教士擊退對手，提前慶祝這特別的日子，小塔提斯賽後接受訪問說道，「時間過得真快，成為教士的球員感覺真好，這是一個值得我們慶祝的日子，尤其是普瑞勒，那通電話改變了我的人生。」

當時小塔提斯的身手仍是未知數，但普瑞勒仍決定賭一把，小塔提斯當時也不敢置信，「我以為他們在和我開玩笑，因為我從來沒有見過這麼快就被交易的情形，特別是對於一個剛從拉丁美洲來到美國的球員，甚至還沒有打過一場職業比賽。我記得有人把電話遞給我，電話那頭是普瑞勒，他跟我說你要來到教士了，當時我覺得真的很酷。」

普瑞勒在2015年赛季結束後，將陣中老將交易出走，換回許多年輕資產，以重建教士農場系統，而在這兩年下來，教士也獲得回報，擁有全大聯盟排名第一的農場系統，並且用精明的交易及自由市場補強手腕，陸續補進荷斯默（Eric Hosmer）、馬洽多(Manny Machado)及達比修有，加上農場出產的小塔提斯、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）及葛利桑(Trent Grisham)作為建隊基石，教士已成為競逐世界大賽的頂級球隊之一。

強森 薪資

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