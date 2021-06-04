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MLB／達比修往手套抹動作惹議 對手幫掛保證說一切正常

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
達比修有。 法新社
達比修有。 法新社

教士隊今天以4：3險勝大都會隊，日籍投手達比修有先發5.1局、失2分，摘下第6勝，他因背部緊繃6局沒投完提前退場，還因投球時的可疑動作扯出使用外部物質質疑，大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）賽後也被問到此事，但他表示並沒有感覺到異常之處。

達比修有前4局未被敲出安打，前5局未失分，好投在第6局才因挨了麥肯（James McCann）的兩分砲而首度失血，他再對史密斯（Dominic Smith）投出觸身球後退場。

達比修在打擊區上的表現也很搶眼，2打數敲出2安打，第4局還先擺短棒，收打敲出二壘打，達比修愣了一下才跑壘，美國媒體笑稱：「沒有人比達比修有更驚訝自己敲出二壘打」。

教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，達比修的背部有些緊繃，否則他的計畫是讓達比修投完6局。

達比修透露，他在敲出第1支安打繞壘時，就感覺腿部有些緊繃，跑完二壘打後，不舒服的感覺更嚴重、延伸到腰部，但他有信心下一場先發不會受到影響。

正值投手使用外部物質幫助投球討論熱烈之際，達比修有也捲入話題，就有球迷注意到，他此役多次出現手指往手套內部塗抹的動作，質疑他的手套內是否也有異物。

羅哈斯賽後也被問到，是否有注意到達比修可能往手套裡塗抹違規物質，但他回應：「從我的角度看來，沒有。」他表示，知道大聯盟有意加強取締，但他今晚並沒有注意到類似狀況，也沒有聽到休息室裡的任何人提出質疑。

達比修有 大都會

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