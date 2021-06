MLB／達比修往手套抹動作惹議 對手幫掛保證說一切正常

教士隊今天以4:3險勝大都會隊,日籍投手達比修有先發5.1局、失2分,摘下第6勝,他因背部緊繃6局沒投完提前退場,還因投球時的可疑動作扯出使用外部物質質疑,大都會總教練羅哈斯(Luis Rojas)賽後也被問到此事,但他表示並沒有感覺到異常之處。

達比修有前4局未被敲出安打,前5局未失分,好投在第6局才因挨了麥肯(James McCann)的兩分砲而首度失血,他再對史密斯(Dominic Smith)投出觸身球後退場。

達比修在打擊區上的表現也很搶眼,2打數敲出2安打,第4局還先擺短棒,收打敲出二壘打,達比修愣了一下才跑壘,美國媒體笑稱:「沒有人比達比修有更驚訝自己敲出二壘打」。

教士總教練丁格勒(Jayce Tingler)表示,達比修的背部有些緊繃,否則他的計畫是讓達比修投完6局。

Mets manager Luis Rojas says no one in the Mets dugout noticed anything sketchy about what Yu Darvish was doing on the mound tonight pic.twitter.com/ODNM6lo3iO