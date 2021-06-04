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MLB／大谷翔平吞3K賽後 麥登決定5日先發讓他自己打
天使今天以2：6輸給水手隊，「二刀流」大谷翔平4打數掛蛋、吞下3次三振，但賽後總教練麥登（Joe Maddon）鬆口，大谷翔平將於明天先發投球時，取消指定打擊，讓大谷翔平自己打。
兩隊今天展開4連戰，大谷翔平負責明天一戰先發投球，麥登賽前被問到大谷翔平明天是否會同場投、打時，給出「還在考慮」的答案，他表示要等明天早上再來好好思考，大谷翔平的身體狀況、板凳人力都是考慮因素。
此役天使靠厄普頓（Justin Upton）、瓦許（Jared Walsh）第2局相繼敲出陽春砲，打下全場唯一的領先局面，水手在4局由弗萊利（Jake Fraley）敲出三分砲後逆轉戰局，未再給天使任何機會。
水手左投薛菲爾德（Justus Sheffield）以5.2局、失2分取得第5勝，送出7K，大谷翔平最捧場，一個人就「貢獻」了3K。
大谷翔平本季第5度單場吞下3K賽後，麥登決定讓他明天同場投、打，再度開啟「雙刀模式」。
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