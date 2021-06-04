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MLB／球都進手套了還掉出牆 塔提斯的第17轟靠對手幫忙

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
塔提斯敲出並列全壘打榜領先的第17轟，要感謝大都會隊外野手威廉斯幫忙！ 路透社
塔提斯敲出並列全壘打榜領先的第17轟，要感謝大都會隊外野手威廉斯幫忙！ 路透社

教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天敲出並列全壘打榜領先的第17轟，要感謝大都會隊外野手威廉斯（Mason Williams），在中外野上演「排球情人」劇本，球已完全進入手套，下一秒卻漏到牆外。

教士此役由日籍投手達比修有先發，前4局未被敲出安打，前5局未失分，好投在第6局才因挨了麥肯（James McCann）的兩分砲而首度失血，他再對史密斯（Dominic Smith）投出觸身球後退場，此役繳出5.1局、失2分。

達比修在打擊區上的表現也很搶眼，2打數敲出2安打，第4局還先擺短棒，收打敲出二壘打，達比修愣了一下才跑壘，美國媒體笑稱：「沒有人比達比修有更驚訝自己敲出二壘打」。

塔提斯第3局就用兩分砲幫達比修有打下領先，但有運氣成分存在，這球掃向深遠中外野，塔提斯看著球遠颺，不確定是否會出牆，目睹威廉斯將球接進手套，下一瞬間手套在碰到全壘打牆後，球從手套裡滾出牆外。

威廉斯成就了一記助攻全壘打，當場抱頭難以置信，塔提斯則在跑向一壘的中途才丟掉球棒慶祝開轟，這是他的本季第17轟，追平藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.），共享全壘打榜王座。

塔提斯 達比修有

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