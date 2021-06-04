快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／巨人延攬大谷翔平內幕曝光 因這要求讓加盟告吹

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平受到巨人球迷熱烈掌聲。 美聯社
大谷翔平受到巨人球迷熱烈掌聲。 美聯社

巨人球迷倒戈為大谷翔平喝采的畫面歷歷在目，美媒「NBC Sports」報導，當年大谷翔平打著「二刀流」名號，申請入札挑戰大聯盟，巨人也曾是積極追求大谷翔平的球隊之一，如今看著他落腳同在西岸的天使，對巨人高層來說顯得五味雜陳。

2017年球季末，眼看世仇道奇再度拿下分區冠軍，早早掉出季後賽行列的巨人就已開始準備補強計畫，其一正是將赴美挑戰大聯盟的大谷翔平，時任巨人總管伊凡斯（Bobby Evans）及助理總管薛利（Jeremy Shelley）也在該年飛往日本，觀看大谷在火腿的比賽，休賽季也拋出相當完善的計畫，試圖將這位潛力新星納入麾下。

如願成為大谷翔平鎖定的剩餘7支球隊，巨人球團在大谷翔平向天使報到的前四天，以陣中鐵捕波西(Buster Posey)為首，出動大陣仗延攬這位投打二刀流，甚至舊金山市長辦公室都派人來會面大谷翔平。

巨人向大谷翔平明確表示，保證讓他以投打二刀流身分出賽，時任總教練波奇（Bruce Bochy）則規劃沒有登板出賽的時候，大谷翔平能以外野手身分出賽，每年也至少有300至400個打席，但據參與該場會議的人士透露，大谷翔平對於要在幅員廣大的巨人主場擔任外野手始終保持沉默，散會時巨人一方也認為大谷會選擇有DH制度的美聯球隊，可能會落腳在五光十色的洛杉磯，最終果真由天使取得大谷翔平議約權。

日前大谷上場代打，先是向曾招募他的捕手波西問好，場邊巨人球迷更時不時傳來歡呼聲，大谷翔平可說已成為聯盟中的超級巨星，這般畫面對於一些巨人前任及現任高層來說，不得不說是苦樂參半，不過在當年的7支球隊裡，還有同區的道奇和教士也在競逐大谷翔平，雖然大谷最後沒有來到巨人，但至少現在不用煩惱每年要對上他19次。

舊金山 洛杉磯 日本

相關新聞

MLB／球都進手套了還掉出牆 塔提斯的第17轟靠對手幫忙

教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天敲出並列全壘打榜領先的第17轟，要感謝大都會隊外野手威廉斯（Ma...

MLB／大谷翔平吞3K賽後 麥登決定5日先發讓他自己打

天使今天以2：6輸給水手隊，「二刀流」大谷翔平4打數掛蛋、吞下3次三振，但賽後總教練麥登（Joe Maddon）鬆口，大...

MLB／洋基遭光芒打爆 總仔抗議好球帶被趕出場

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天投球吃癟，總教練布恩（Aaron Boone）也遭到驅逐出場，洋基終場以2...

MLB／巨人延攬大谷翔平內幕曝光 因這要求讓加盟告吹

巨人球迷倒戈為大谷翔平喝采的畫面歷歷在目，美媒「NBC Sports」報導，當年大谷翔平打著「二刀流」名號，申請入札挑戰大聯盟，巨人也曾是積極追求大谷翔平的球隊之一，如今看著他落腳同在西岸的天使，對巨

MLB／印地安人改名廣徵意見 海選名單約1200個

2020年種族平權浪潮下，美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人隊宣布啟動改名，球隊今天公開最新進度，經過與各方腦力激盪、...

MLB／開季兩個月破百球檢出異物 大聯盟要硬起來抓

大聯盟有意開始嚴抓投手投球塗抹外部物質，已在今天知會30隊老闆，這將是未來的方向，至於怎麼抓？「今日美國」引述兩位參與會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。