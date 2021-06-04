MLB／巨人延攬大谷翔平內幕曝光 因這要求讓加盟告吹

巨人球迷倒戈為大谷翔平喝采的畫面歷歷在目，美媒「NBC Sports」報導，當年大谷翔平打著「二刀流」名號，申請入札挑戰大聯盟，巨人也曾是積極追求大谷翔平的球隊之一，如今看著他落腳同在西岸的天使，對巨人高層來說顯得五味雜陳。

2017年球季末，眼看世仇道奇再度拿下分區冠軍，早早掉出季後賽行列的巨人就已開始準備補強計畫，其一正是將赴美挑戰大聯盟的大谷翔平，時任巨人總管伊凡斯（Bobby Evans）及助理總管薛利（Jeremy Shelley）也在該年飛往日本，觀看大谷在火腿的比賽，休賽季也拋出相當完善的計畫，試圖將這位潛力新星納入麾下。

如願成為大谷翔平鎖定的剩餘7支球隊，巨人球團在大谷翔平向天使報到的前四天，以陣中鐵捕波西(Buster Posey)為首，出動大陣仗延攬這位投打二刀流，甚至舊金山市長辦公室都派人來會面大谷翔平。

巨人向大谷翔平明確表示，保證讓他以投打二刀流身分出賽，時任總教練波奇（Bruce Bochy）則規劃沒有登板出賽的時候，大谷翔平能以外野手身分出賽，每年也至少有300至400個打席，但據參與該場會議的人士透露，大谷翔平對於要在幅員廣大的巨人主場擔任外野手始終保持沉默，散會時巨人一方也認為大谷會選擇有DH制度的美聯球隊，可能會落腳在五光十色的洛杉磯，最終果真由天使取得大谷翔平議約權。

日前大谷上場代打，先是向曾招募他的捕手波西問好，場邊巨人球迷更時不時傳來歡呼聲，大谷翔平可說已成為聯盟中的超級巨星，這般畫面對於一些巨人前任及現任高層來說，不得不說是苦樂參半，不過在當年的7支球隊裡，還有同區的道奇和教士也在競逐大谷翔平，雖然大谷最後沒有來到巨人，但至少現在不用煩惱每年要對上他19次。