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MLB／印地安人改名廣徵意見 海選名單約1200個

中央社 / 洛杉磯3日專電
印地安人隊宣布啟動改名，球隊今天公開最新進度，經過與各方腦力激盪、蒐集意見，已從約1200個候選隊名裡縮小範圍。 路透社
印地安人隊宣布啟動改名，球隊今天公開最新進度，經過與各方腦力激盪、蒐集意見，已從約1200個候選隊名裡縮小範圍。 路透社

2020年種族平權浪潮下，美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人隊宣布啟動改名，球隊今天公開最新進度，經過與各方腦力激盪、蒐集意見，已從約1200個候選隊名裡縮小範圍。

印地安人隊繼2019年停用卡通化美國原住民形象的「瓦荷酋長」（Chief Wahoo）隊徽，2020年7月宣布在一兩年內將停用這個高掛106年的隊名，這個隊名被原住民團體指控具歧視意味。

印地安人官網今天上架一個改名專區，用圖表的方式說明更改隊名與打造品牌的流程。分為六大階段：傾聽與學習、宣布改名啟動、研究調查、歸納並發想、創作修改並完成、對外發表。

球隊對外表示，在與球迷、社區領袖、地方要角、球員、球團職員等各方團體超過140個小時的腦力激盪之後，列出將近1200個候選隊名。

蒐集意見的過程，包括4萬名球迷參與的問卷調查和多次的焦點團體訪談，詢問一般年輕人與地方企業主「新的隊名應該具備什麼特質、克里夫蘭人的特色、棒球在這個地區代表的意義」等問題。

球隊表示，腦力激盪之後歸納出幾個要點，包括新隊名必須與這座城市有關連、兼顧豐富的棒球歷史內涵、能夠團結社區。

這是去年夏天印地安人隊宣布改名計畫以來，第一次公開相關進度與操作細節。

主管丹柏格（Curtis Danburg）說：「針對如何取名，我們與球迷、社區多方面密切互動。我們認為，有必要公開我們的心路歷程和目前為止有何收穫。」

印地安人 棒球 大聯盟

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