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MLB／開季兩個月破百球檢出異物 大聯盟要硬起來抓

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅雀投日前帽沿有髒汙事件後，大聯盟有意開始嚴抓投手投球塗抹外部物質，已在今天知會30隊老闆！ 美聯社
紅雀投日前帽沿有髒汙事件後，大聯盟有意開始嚴抓投手投球塗抹外部物質，已在今天知會30隊老闆！ 美聯社

大聯盟有意開始嚴抓投手投球塗抹外部物質，已在今天知會30隊老闆，這將是未來的方向，至於怎麼抓？「今日美國」引述兩位參與會議的匿名人士說法，揭示可能執行方向。

大聯盟早在3月25日就向各隊發出備忘錄，提醒今年將加強取締投球塗抹異物，且會回收比賽用球檢驗，而在球季前兩個月收集上千顆球後，有超過百球被檢查出上面留有外部物質，這使得大聯盟不得不「硬」起來。

大聯盟近期已開始對投球是否塗抹異務很敏感，雖本季還沒有任何投手因此被趕出場，但小聯盟先掃到颱風尾，包括台灣投手鄧愷威在內，本季已有4名投手因此遭當場驅逐出場、禁賽10場。

消息指出，大聯盟已開會討論此事，且在今天通知各隊老闆，雖尚未正式宣布將如何落實規則，但預計將在7月中的明星賽前讓新規上路。

其中一套可能做法是成立裁判小組，負責在每位投手上場前，檢查手套、帽子等裝備，確認是否有可疑之處，若在檢查完畢、上場投球後，仍被抓到使用異物，就將面臨10場禁賽處分。

大聯盟 鄧愷威 小聯盟

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