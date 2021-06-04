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MLB／大谷翔平5日登板打不打？麥登還在猶豫

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平明天再度先發登板，教頭麥登還未決定是否讓他同場二刀流。 路透社
大谷翔平明天再度先發登板，教頭麥登還未決定是否讓他同場二刀流。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平明天再度先發登板，對手是水手隊，這回會不會讓他自己投、自己打？總教練麥登（Joe Maddon）的心意還沒確定，「我們明天板凳有足夠的人手，但我還沒決定。」

兩隊今天展開4連戰，大谷翔平是第2戰的先發投手，距離前一戰休息6天登板，而天使本周先在國聯的巨人主場出賽，大谷翔平並未先發、僅需待命代打，加上昨天是休兵日，滿腔體能應迫不及待在明天釋放。

麥登表示，每一次是否讓大谷翔平同場投打的評估程序，包括詢問他個人的感受、考量球隊的板凳人手，「當板凳上有3、4個人時，決定容易許多，但如果只有2、3個人，可能就會有問題。」

「我會看一下板凳人手，但最重要的還是他的個人感受。」麥登表示，「我會在明天上午坐下來，寫下各種可能性，最糟的劇本就是你可能必須很早就啟用代打。」

大谷翔平不諱言喜歡開啟「雙刀模式」，他也指出就他自己看來，同場投、打的唯一負面影響，是他有時候會在跑壘時感到比較容易累。

捕手鈴木清則提到，他有注意到大谷翔平有時在剛打擊、跑壘完後，比較沒有足夠時間準備在下半局上場投球，但他認為影響不至於太大。

大谷翔平 天使 水手

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